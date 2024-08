Tucaković o požaru kod Splita: 'Buknulo je na zapuštenom terenu, puno je visoke trave'

Požar na području Žrnovnice gasili su čak 304 vatrogasca i 83 vatrogasno vozilo. Srećom nije bilo stradalih, a lakše su bila ozlijeđena tri vatrogasca, rekao je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković u središnjem Dnevniku HTV-a, dodajući kako je izgorjelo 700 hektara.

Žrnovnica: Tucaković, Boban i Wegel obišli vatrogasce na terenu | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

- Konfiguracija terena na području Žrnovnice je vrlo teška, vrlo je velika zapuštenost površina, trave ima puno i visoka je. Zbog grmljavinskog nevremena te su se površine zapalile - rekao je Tucaković dodajući kako se požar na tom području dogodio opet kao i nekoliko puta proteklih godina.

- Imamo jako dobre vatrogasce, imamo zapovjedni sustav. Na tom su području u jednom trenutku bila četiri kanadera i jedan Air traktor - rekao je, piše HRT.

Jak vjetar stvara poteškoće vatrogascima na požarištima kod Žrnovnice, Srinjina i Sitnog Donjeg | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Dino Kozlevac, zapovjednik Vatrogasne zajednice Istarske županije smatra da se još puno toga može napraviti da se površine bolje pripreme za protupožarnu sezonu. Naime, u osam mjeseci požar je zahvatio čak 430 posto više površina nego lani.



- Tu aktivnost počeli smo prije sedam godina i mislim da je krajnje vrijeme da to privedemo kraju i iznađemo mehanizme kako ćemo "natjerati vlasnike", odnosno urediti površine i puteve komunikacije. Ako to ne uredi vlasnik, onda da to ide na njegov teret - ima načina. Očekujem da ćemo napraviti iskorak već za proljeće, kada počinju požari otvorenog prostora - rekao je Kozlevac.



Jutro na požarištu u Žrnovnici | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

'Pokosimo oko kuća radi preventive'

Zbog visokih temperatura protupožarna sezona bi mogla trajati dulje nego ikada. Tucaković smatra da bi se već sada trebali baviti oko tog pitanja.

Zgarište dan nakon velikog požara u Žrnovnici | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

- Vidimo da se ta sezona sve više produžuje. Angažiranje dodatnih snaga i košta. Programi Vlade to prate i financiraju, ali i sve druge institucije će trebati nešto poduzimati i to posebno u dijelu preventive. Preventivom se može puno toga napraviti. Ako ništa, pokosimo oko svojih kuća, napravimo reda, pokosimo vinograde, maslinike - istaknuo je Tucaković.