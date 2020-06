'Tuđman je zacrtao put razvoja Hrvatske kao slobodne zemlje'

<p>Premijer i predsjednik HDZ-a <strong>Andrej Plenković</strong> u srijedu je, na obilježavanju 31. obljetnicu osnutka HDZ-a, naglasio da je prvi predsjednik RH i HDZ-a <strong>Franjo Tuđman</strong> svojim aktivnostima 1990-ih godina zacrtao put razvoja Hrvatske kao slobodne zemlje.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>"Danas, 31 godinu kasnije, imamo zadaću i prigodu dalje unaprjeđivati naše društvo, osnaživati hrvatsku ekonomiju, jačati institucije koje su se pokazale otpornim, žilavim i agilnim u vremenu pandemije covida-19 te dodatno osnaživati hrvatski suverenizam, koristeći sve prednosti kvalitetnog i utjecajnog položaja kojeg imamo u međunarodnoj zajednici i u Europi", rekao je Plenković.</p><p>Na zagrebačkom Jarunu je istaknuo važnost ove godine za HDZ s obzirom na unutarstranačke izbore za šest čelnih ljudi stranke, u kojima su mogli glasovati svi članovi i članice stranke.</p><h2>HDZ je predvodnik svih velikih procesa u RH</h2><p>"Postavili smo novi standard za hrvatske političke stranke. Stoga HDZ i jest predvodnik svih velikih procesa u Hrvatskoj u zadnjih 30 godina. To nas obvezuje za budućnost", istaknuo je Plenković.</p><p>Istaknuo je da je za vrijeme epidemije, osim ljudskih života, Vlada štitila i radna mjesta, dodavši kako se do sada nije dogodilo da je država tako snažno stala iza radnika u privatnom sektoru. Bez presedana je situacija da država putem HZZ-a i poslodavaca isplati plaće za više od pola milijuna ljudi, poručio je. </p><p>Istodobno, dodao je, Vlada je osigurala financijsku stabilnost države, zahvaljujući snažnom položaju i reputaciji u svijetu financija.</p><p>Plenković je u svom govoru naveo i druge uspjehe svoje vlade, poput smanjivanja poreza i davanja, administrativnih rasterećenja, rasta plaća, mirovina i zaposlenosti te ostvarivanja proračunskog viška.</p><p>"Sve to je cjelina. Cjelina politike HDZ-a koji štiti naše temeljne vrijednosti - domoljublje, državotvorstvo, narodnjaštvo i naše kršćanske vrijednosti. Istodobno, ima ljude, program, znanje i prije svega odvažnost da prilagodi našu politiku i da Hrvatsku snažno pozicionira", poručio je premijer. </p><p>Suverenizam, koji je bio ključna odlika HDZ-a prije 30 godina, naveo je, u novom kontekstu znači da država funkcionira kada je to najpotrebnije, a da se istodobno osnažuje.</p><h2>Kada birate HDZ, birate sigurnost</h2><p>Zato su, kaže, za predstojeće parlamentarne izbore izabrali slogan "Sigurna Hrvatska", kako bi građani znali da kada biraju HDZ, biraju siguran posao, veće plaće i mirovine te da biraju brzi gospodarski oporavak koji će između ostalog, tvrdi Plenković, ostvariti i kroz preko 21,5 milijardu eura, koje će apsorbirati iz europskoga proračuna. </p><p>"Politika HDZ-a sigurno nije ista kao što je bila u '89. jer su teme drukčije, ali je energija, entuzijazam, volja, želja da svojim doprinosom ova generacija, koja slijedi politiku dr. Franje Tuđmana, Hrvatskoj da novu kvalitetu", istaknuo je. </p><p>Okupljene je pozvao da na izborima i u kampanji pokažu jedinstvo i zajedništvo, te da pokažu koliko je velika razlika između HDZ-a i drugih stranaka te opcija koje bi htjele doći na njihovo mjesto, a nisu, tvrdi, autentične.</p><p>Predsjednik Zajednice utemeljitelja HDZ-a <strong>Mario Kapulica</strong> je evocirao emocije i ključne trenutke postignuća HDZ-a u proteklih 31 godinu. Istaknuo je da HDZ treba nastaviti graditi RH na temeljima koje je izgradio Tuđman, te da "ne daju na Franju Tuđmana, hrvatske branitelje i ne daju na HDZ, jer Tuđman, branitelji i HDZ nikada nisu dali na Hrvatsku". </p><p>Posljedice osnivanja HDZ-a u prostorima Nogometnog kluba Jarun prije 31 bile su dalekosežne, smatra Kapulica. Zato, kada obilježavaju ovu obljetnicu, ne slave samo stranački događaj već i, između ostalog, dan kada su položeni temelji opće hrvatske pomirbe te dan novouspostavljene solidarnosti čitavog hrvatskog naroda. </p><p>Izaslanstvo stranke, predvođeno predsjednikom stranke Plenkovićem položilo je vijenac kod spomen-ploče prvoga hrvatskog predsjednika i utemeljitelja HDZ-a Franje Tuđmana. Nakon svečane sjednice, u prostorijama NK Jarun odigrala se tradicionalna nogometna utakmica između momčadi HDZ-a i zvijezda.</p><p>Na obilježavanju je bio okupljen velik broj ljudi, a sudjelovali su, između ostalih, trenutni i bivši ministri, poput bivše ministrice za demografiju Nade Murganić i bivšeg ministra uprave Lovre Kuščevića te drugi istaknuti članovi HDZ-a poput Vladimira Šeksa, potpredsjednika Hrvatskoga sabora Željka Reinera te glavnog tajnika stranke Gordana Jandrokovića.</p>