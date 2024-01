Tuđmanov zaštitar: 'Nemamo papir. Imamo usmeni dogovor s prošlom gradskom vlasti...'

Oko pet sati ujutro djelatnici tvrtke Graditelj svratišta, dva zaštitara AKD - a i troje zaposlenika Gradskog ureda za imovinu došli su na adresu Kninski trg 1 u Zagrebu i krenuli s deložacijom tvrtke General Security i Boksačkog kluba Trnje iz prostorija Kulturnog doma Trnje. Tvrtka je u vlasništvu Enimarka Ponjevića, bivšeg tjelohranitelj Franje Tuđmana i Bože Petrova, a on je i dopredsjednik Boksačkog kluba. Barem je bio, jer je udruga izbrisana u studenom 2023. godine.

- Tu trenira 200 ljudi s kvarta, treninzi su tu bili još do Božića i Nove godine. Gasimo klub i povlačimo se jer nam ne daju taj prostor. Struje nemamo, plina i vode nemamo, to su se iz mjesne zajednice spustili u šaht i to nam ugasili - govori Ponjević.

Dok su radnici iznosili perilicu rublja, frižider, pianino, printer, komad karoserije autobusa, kantu masti, metle, prometni čunj i vreće svakakvog ostalog otpada, u prostor je ušao čovjek koji je tvrdio da je likvidator Boksačkog kluba, međutim kako je udruga brisana, nema više nikakvu pravnu ulogu.

- Unutra je horor - dobacio je jedan od radnika dok su čistili.

Ubrzo se pojavila i policija koju su pozvali djelatnici Gradskog ureda za upravljanje imovinom kako bi izbacila navodnog likvidatora Kluba, a pojavio se i Ponjevićev sin koji je zahtijevao da ga se pusti u ured njihove tvrtke. Zaštitari mu nisu dozvolili ulazak pa je i on pozvao policiju i prijavio provalu i krađu. Uskoro su na terenu bila tri policijska vozila i policajci koji su pokušali razmrsiti ovaj gordijski čvor.

Traže od Grada isplatu

Grad Zagreb pokušava vratiti u posjed objekt od 450 kvadrata koji uključuje sportsku dvoranu i okolne prostorije u kojoj su tvrtka i Klub povezan sa Ponjevićem. Objekt su šezdesetih godina izgradili građani u sklopu tadašnje Mjesne zajednice Poljane. Devedesetih je dio prenamijenjen za ambulantu, a drugi za društvene, sportske i kulturne djelatnosti. Svojedobno su se tu održavali i rock koncerti. Dolaze devedesete kad privatni korisnici i političke stranke uzurpiraju cijeli prostor. Grad Zagreb se s time uhvatio u koštac 2014. godine kad su preuzeli, odnosno vratili upravljanje pod Grad. Tada kreće i prvi spor s objektima povezanima s Ponjevićem. Prvi pokušaj ispražnjenja prostora bio je 2018. kada je donesena odluka o ovrsi. 2020. godine Grad je podignuo tužbu za ometanje posjeda. 2021. godine je izvršena primopredaja prostora, ali bez ispražnjenja stvari.

- Nekidan je on micao neke stvari iznutra - govori nam susjed kojeg je zanimalo što se događa pa je došetao do Kulturnog doma.

Ponjević tvrdi da je on u tom prostoru potpuno legalno, u dogovoru s bivšom gradskom vlasti, ali da se nisu htjeli prikloniti nikojoj političkoj opciji, pa ih se sada ilegalno deložira.

- Pričao sam s njima preko telefona i pitao sam ih tko su i što rade jer smo primijetili da su potrgane i provaljene brave na ulazu u Klub i na ulazu u prostorije poduzeća koje su pored boksačkog kluba. Događa se sljedeća stvar, ja tražim tu gospođu na telefon i pitam ju zašto trgaju te brave jer oni već više od četiri godine imaju ključ jer su oni promijenili brave i nama dali ključ. Neki dan je gradonačelnik Korlaet zvao našeg djelatnika poduzeća pa mu je ovaj rekao da oni imaju ključeve i da Gradu nitko ne spriječi da uđu u prostor Boksačkog kluba Trnje koji je posljednji najmoprimac. Nije nam produžen ugovor zato jer si nismo dobri s ovom vlasti i ne žele nam produžiti ugovor. Mi smo dva puta pobijedili na natječaj i onda su oni nas tužili za iseljenje. Non - stop se nas provlači po novinama da smo mi tu protupravno. Nismo mi tu ništa protupravno, oni s nama više ne žele surađivati, ne žele nam produžiti ugovor. Mi smo onda zatražili na istom tom sudu da nas obeštete za investicije jer smo mi u suradnji s njima sve to radili i radili smo u dogovoru sa svim gradskim uredima i to mogu potvrditi gradski službenici. Sud nam je dao za pravo da nas se obešteti i rekao im da ne smiju ući u prostor dok nas ne obeštete. Vidi se po dokumentaciji da smo itekako uvijek radili s njima, sad oni više ne žele, a naveli su nas na investicije - govori.

Usmeni dogovor sa starom vlasti

Iz Grada odgovorno tvrde da Luka Korlaet nije nikada razgovarao s njim. Dva natječaja na kojima su dobili prostor u najam su poništena, a ugovor o najmu nikada nije sklopljen. To je vidljivo iz zapisnika sa ročišta 29. studenog 2023. godine kojeg nam je poslao Ponjević. Iz njih se vidi da Ponjević i njegov odvjetnik Alem Rufati traže da se ispitaju Milan Pavelić, Ivica Lovrić, Damir Adamčić i Boško Lozica jer navode da su s njima pregovarali o korištenju prostora. Spominju se i poruke s tadašnjim pročelnikom Milanom Pavelićem koje bi trebale dokazati da je postojao dogovor da boksački klub i tvrtka uđu u sporni prostor. Na naše direktno pitanje je li ikada sklopljen ikakav ugovor o najmu s Gradom, Ponjević odgovara:

- Mi smo bili u dogovoru tada prije svega s tadašnjim pročelnikom Milanom Pavelićem koji je koordinirao sve odnose jer je bio službeno nadležan kao pročelnik za sport, za taj prostor dvorane jer je njihova institucija raspisala natječaj na kojem smo pobijedili. On je koordinirao, s obzirom da je bio u pregovorima koje je vodio s tadašnjim gradonačelnikom s Perom Kovačevićem koji nas je sve ucjenjivao. Pavelić ima ta saznanja jer gradonačelnika više nema. On ima saznanja što je čuo, da smo mi dobili taj prostor, da se ugovor nije mogao sklopiti zbog tužbe Pere Kovačevića koji je pokrenuo postupke zbog kojih Grad nije smio sklopiti ugovore s nama. I onda nam kažu da nemamo papir! Pa normalno da nemamo kad ne smijemo sklopiti ugovor zbog te tužbe, jer je Kovačević tražio da mu damo na tri dana dvoranu za njegove političke aktivnosti. Što je tu protupravno, pa mi smo pobijedili na natječaju! Gradski službenici vide da smo mi pobijedili i što će.

Ivica Lovrić kaže da je dobio poziv za svjedočenje ali da nema pojma o detaljima slučaja.

- Dragi Bog ako se mogu sjetiti detalja. U veljači moram ići svjedočiti na sudu, vodi se neki sudski spor. Moram se dobro sjetiti što ja znam o tome, znam da su se vodili sporovi, a o detaljima i neformalnim dogovorima ne znam ništa. Znam da smo mi vodili sudski postupak iseljenja gospodina, tamo je još bio i stolnoteniski klub Industrogradnja, detalja se više ne sjećam. Ništa se nije dogovorio sa mnom, ja ne znam otkud mu to, to su bedastoće i ja bedastoće ne komentiram - rekao nam je Lovrić.

Kontaktirali smo i Peru Kovačevića, člana Vijeća gradske četvrti Trnje, kojeg Ponjević optužuje za ucjenu.

- Još 2009. smo tražili u ime građana da se iz tog prostora deložiraju privatni korisnici koji su tamo ilegalno i da se prostor vrati natrag građanima. Grad Zagreb tad kreće u postupak i 2014. godine dobivamo presudu da moraju izaći, a do 2018. godine se ništa ne događa. Općinski sud u Zagrebu je donio rješenje o ovrsi radi prisilnog izvršenja te presude. Pet dana prije nego što se trebala izvršiti deložacija, Grad je povukao taj zahtjev i rekli su nam da su privatni korisnici pristali izaći iz prostora. Napravljen je fiktivni zapisnik kao da je taj prostor vraćen Gradu Zagrebu, a u biti ti korisnici su i danas tamo. Bio je pokušaj da mu se legalizira status kao legalnog korisnika, ali prema statutu Grada Zagreba treba se dobiti i suglasnost mjesne samouprave koja se tome protivila jer smo htjeli da to ode građanima jer su ga građani i izgradili. Oba puta je mjesna zajednica odbila dati suglasnost. Natječaji su bili takvi da su iz njih izbacili i uvjet da onaj tko dobije prostor u najam, ne smije imati dugovanja prema Gradu, a vidimo da ih je on imao. To su neistine da sam ja išta tražio i ikoga ucijenio. Nedavno je utvrđeno da je i ilegalno koristio struju i plin koje je plaćao Grad Zagreb pa su ga djelatnici Grada i isključili, nije nitko iz mjesne zajednice na svoju ruku - govori Kovačević.

Nisu plaćali najam

Ustupio nam je i zapisnik datiran 22. siječnja 2018. u 13 sati i 30 minuta. Na njemu stoji kako su u ime Boksačkog kluba Trnje Enimark Ponjević i Dragec Rob predali Gradu Zagrebu, kojeg je predstavljao Milan Pavelić, dvoranu za stolni tenis veličine 377,76 kvadrata, svlačionicu od 13, 82 kvadrata te hodnik i prolaze veličine 67, 11 kvadrata. Unatoč tome, Boksački klub Trnje je tamo ostao do 2024. godine. Ni Boksački klub ni General Security nisu plaćali najam Gradu Zagrebu. Ponjević tvrdi da ih je Grad Zagreb pozvao da kao zaštitarska tvrtka uđu sa stolnoteniskim klubom Industrogradnja, a kasnije da su svjedočili protiv tog kluba u korist Grada Zagreba kad ih je Grad Zagreb tužio kako bi otišli iz prostora.

- Nismo plaćali najam nego smo ga održavali i investirali jer nismo mogli doći do najma jer nismo mogli sklopiti ugovor. Ali mi smo zato sav tekuća održavanja i sve što je bilo potrebno i nužno sanirali, održavali, plaćali račune, sve smo to poslali sudu - govori.

U rješenju kojeg nam je poslao nigdje ne stoji da je sutkinja Gradu rekla da ne mogu deložirati klub i tvrtku dok ih ne obeštete za sve investicije, ali on tvrdi da je to u nekom od prijašnjih rješenja.

- Ne postoji rješenje nego je na ročištu utvrđeno da se predmeti spajaju i da nema deložacije dok se nas ne obešteti, a sud će utvrditi naša ulaganja. Po ovome što sam poslao toga nema, međutim sigurno ima u prijašnjim rješenjima što je utvrđeno. Mi se stvarno trudimo poštivati sve, u konačnici njima ne želimo raditi probleme. Želimo da to bude sudski jer nam je sud dao za pravo. Za taj dio za dvoranu, oni su nama dali ključeve i otvorili taj prostor, mi smo u ime njih preuzeli taj prostor teniskog kluba. Apsolutno imaju pristup tome cijelo vrijeme. Nepotrebno je provaljivati, mi ćemo izaći kad nam to sud kaže jer to znači da ćemo i mi biti isplaćeni. Poduzeća su i dalje u posjedu, oni su danas napravili show kao da su to osvojili - govori Ponjević.

Kaže da su rješenja pokazali policajcima koji su bili na intervenciji i da je sad po gradu potraga za njihovim tragovima.

- To se sad traži i ovo je sve osobno protiv mene, a ja sam tu samo dopredsjednik kluba i nemam toliko veze s tim - govori Ponjević, međutim do predsjednika Kluba nismo mogli doći.

Optužuju Grad za provalu

Na dokumentima sa suda koje nam je ustupio, upravo se on spominje kao zakonski zastupnik. Iz sudskih odluka i uključenih aktera vidi se da je sve počelo još za vrijeme vlasti Milana Bandića.

- Zadnje ročište je bilo u 11. mjesecu, iduće je 7.2. isto na Trgovačkom sudu. Saslušat će se i svjedoci, izvest će se građevinsko vještačenje. Grad je sada odlučio samoinicijativno deložirati bez odluke suda i bez postupka deložacije, nit je bio tu sud niti sudski ovršitelj. To je nekakav normalan postupak kako se deložacija provodi, ovo je isključivo provala. Stvari su ukrali, sad ćemo vidjeti što dalje. Upitno je i što je javni bilježnik posvjedočio jer je došao nakon obijanja brave. Brava je razvaljena i ima rupu, to su razvalili i stavili nove lokote - govori Ponjevićev odvjetnik Alem Rufati.

Iz Grada kažu da su postupili po zakonu.

- Grad Zagreb ušao je u prostor u gradskom vlasništvu koji je napušten, a koji je prethodno bespravno koristila udruga koja je u međuvremenu ugašena. Ističemo, pritom, da su u ovom konkretnom slučaju korišteni svi pravno dozvoljeni instrumenti. S obzirom na uočenu zapuštenost objekta, prvi je sljedeći korak utvrditi točno stanje u kojem se objekt nalazi te, po potrebi, izvršiti potrebna ulaganja u njegovu sanaciju i uređenje. Naš je cilj uvesti red i pravičnost u poslovanje, upravljanje i korištenje gradske imovine i ovo je nastavak rada na uređivanju naslijeđenog nereda. Kao i u svim dosadašnjim slučajevima, nastavit ćemo borbu za prostore u gradskom vlasništvu svim pravno dopuštenim sredstvima. Konačno, za razliku od prethodne, ova uprava sve prostore u vlasništvu grada dodjeljuje na javnim natječajima, transparentno i pod istim uvjetima za sve prijavitelje, a ista će praksa biti korištena i pri dodjeli ovog prostora - stoji u odgovoru na upit.