Tuga u Istri: Svećenik Josip Zović se utopio kod Rovinja

<p>Vijest da je jedan od dva utopljena muškarca u moru kod Rovinja 74-godišnji svećenik iz Kanfanara Josip Zović pogodila je stanovnike tog mjesta jer je Zović bio omiljen. Nažalost, utopio se u srijedu oko 16 sati na plažama Borika, gdje se svakodnevno kupao. Djelatnici hitne bezuspješno su ga oživljavali 50 minuta. Zović je bio poznat i voljen i u drugim župama gdje je službovao - dugi niz godina u Raši, a zatim kraće u Ližnjanu, piše <a href="https://www.glasistre.hr/istra/svecenik-josip-zovic-bio-je-omiljen-u-kanfanaru-rasi-i-liznjanu-vijest-da-se-utopio-kod-rovinja-pogodila-je-mnoge-654053" target="_blank">Glas Istre.</a></p><p>Još jedna osoba utopila se u moru u utorak, 7. lipnja u rovinjskom kampu Polari. Kako neslužbeno doznajemo, strani stariji turist preminuo je uslijed srčanog udara.</p><p>Upravo s ciljem sprečavanja ovakvih tragičnih događaja te povećanja sigurnosti kupača, Policijska uprava istarska izdala je i nekoliko savjeta oko izbora plaže i ponašanja na moru.</p><p>Između ostalog, navode i kako je prilikom izbora plaža važno odabrati onu koja je ograđena s morske strane plutačama koje predstavljaju psihološku granicu i označavaju prostor gdje je kupanje dozvoljeno. Tamo gdje nema plutača savjetuju da se ne pliva na većoj udaljenosti od sto metara od obale. Tu je i savjet o korištenju uređenih plaža na kojima postoji spasilačka služba, odnosno zabrana plivanja na prostorima koji inače predstavljaju plovni put (između otoka). Dodaju i kako je važno pratiti uvjete na moru, posebice u slučajevima kada se to čini na stjenovitim plažama, gdje nailazak valova može dovesti do ozljeđivanja kupača.</p><p>U slučaju velikih valova ne treba izlaziti na otvoreno more i udaljavati se daleko od obale. Ne treba ulaziti u vodu pod utjecajem alkohola ili droga, odnosno plivati neposredno nakon obroka.</p><p>Ukoliko se u vodi primijeti nekoga u nevolji, odmah treba pružiti ili potražiti pomoć i pozvati policiju na 192.</p>