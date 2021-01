- Nekad sam imala 68 svinja, ne smijem ni brojati koliko ih je ostalo. Nemam snage prebrojati koliko mi je svinja ostalo. Neke su se smrzle, neke pobjegle od straha - rekla nam je o\u010dajna Stana kroz suze.

Dan prije potresa oprasilo je 15 mladih, ali ostalo ih je samo \u0161est. Ostalih devet smrzli su se od hladno\u0107e.

- Moje svinje su uvijek bile na toplom. Moj sin pripremi drva da imamo za nas za grijanje, ali i za svinje. Me\u0111utim, sad je sve katastrofa, nemam im gdje staviti pe\u0107. Imam pe\u0107 koja je spa\u0161ena, ali je nemam gdje staviti - pri\u010da nam Stana, koja osim svinja ima samo jo\u0161 koke.

Kako nam ka\u017ee, \u017eivotinje su toliko u \u0161oku da \u010dak ne reagiraju kada je vide. Prije potresa bi nakon njenog ulaska u svinjac roktale, a danas samo stoje i gledaju. \u010cak ni ne jedu kao prije.

Po selima hodaju zakupci, koji koriste situaciju i za male novce otkupljuju preostalu stoku i \u017eivotinje, a dolazili su i kod nje.

- Bili su kod mene i pitali imam li svinja za prodati. Odmah sam rekla da me to ne zanima, ne\u0107e nitko u\u017eivat' na mojoj muci. Radije bih da ih uzme priroda nego da se netko bogati na mojim svinjama. Ja ne \u017eelim prodavati moje krma\u010de, a ho\u0107u li uspjeti odr\u017eati moj OPG i \u0161to \u0107e s njim biti, to ne znam - ka\u017ee nam.

\u0160to se ti\u010de OPG-a, ulaganje joj kako isti\u010de, nije bilo veliko, jer je imala vodu i struju, ali i prasili\u0161te. No, to je sad sve nestalo.

- Moj sin je ovo jako volio i \u017eelio i zbog njega ne mogu ovo pustiti. Mene kad nazovu unuke samo me pitaju 'Bako, jesi li dala gicama jesti?' - ispri\u010dala je Stana.

Ka\u017ee kako joj nikad nijedna svinja nije uginula i one koje su imale zdravstvenih problema su bile izlje\u010dene. Stana nikako ne mo\u017ee napustiti svoje imanje, nije \u010dak jo\u0161 i\u0161la ni prijaviti \u0161tetu. No, unato\u010d svojoj velikoj ljubavi prema \u017eivotinjama, ka\u017ee da prvo treba pomo\u0107i ljudima.

- Nemam televiziju ni radio, ali \u010dujem da je jo\u0161 jako puno ljudi na golom polju, a po\u010deo je padati snijeg. Ako ne bude druge, kupit \u0107u druge \u017eivotinje, ali ljudi su sad na otvorenom, nemaju gdje, njima treba pomo\u0107i - nastavlja Stana.

Stani je njen OPG bio glavni izvor zarade i ni sama ne zna s \u010dime i kako \u0107e sve jednog dana obnoviti.

- Samo znam da bez toga ne mogu \u017eivjeti. Moja snaha ima malu mirovinu, mirovinu i dje\u010dji doplatak zajedno 2200 kuna. Nas \u010detvero ne mo\u017eemo od toga \u017eivjeti. Ja sam sad dobila mirovinu od mu\u017ea, ali to je ni\u0161ta. Da nam nije sina...