Tukao i ispitivao logoraše, a na suđenju je tvrdio: 'Nisam ja taj Medić, pogriješili su identitete'

Je l' on to sad rekao da nije bio u logoru Stajićevo i ispitivao me?, u nevjerici je pitao vukovarski branitelj i logoraš Mladen Roguljić suca Županijskog suda u Osijeku, gdje je došao svjedočiti na suđenju Vojislavu Mediću (66) iz Beograda, majoru pravne službe JNA.

Medić je uhićen prošle godine na granici Hrvatske sa Srbijom, a tereti ga se da je od sredine studenog 1991. godine do 14. kolovoza 1992. u logorima Stajićevo, Sremska Mitrovica i Niš ispitivao te tukao hrvatske zarobljenike te da je na taj način počinio ratni zločin. Medić je sat vremena čitao svoju obranu pred sudom ističući da nije kriv za ratni zločin jer je u to vrijeme koje se spominje u optužnici bio u Beogradu i radio kao sudac vojnog suda. Medić i njegova obrana baziraju se na tezi da se radi o zamjeni identiteta.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Ispovijesti iz logora

"Nikad nisam bio u KPZ-u Sremska Mitrovica i Niš, ali sam jednom bio u Stajićevu, kad sam kao istražni sudac obavljao uviđaj nakon smrti jednog zarobljenika", rekao je Medić, kojega je prvi svjedok pozvan na raspravu, Mladen Roguljić, odmah prepoznao na organiziranom prepoznavanju u istrazi.

"Medića sam prvi put vidio u 7. ili 8. mjesecu 1991. u kući kod Blage Zadre na sastanku. Došao je s još trojicom iz Zagreba, obilazio je naše linije i nešto zapisivao. Blago je rekao da je on major, da je otišao iz JNA u naše redove i da je poslan u Vukovar kao strateška pomoć. Vidio sam ga još nekoliko puta narednih tjedana, uglavnom u maskrinoj uniformi, a onda je nestao u rujnu kada su započeli napadi na Borovo naselje iz Trpinje", posvjedočio je Roguljić dodajući kako ga je onda opet sreo u logoru jer ga je upravo on tamo ispitivao.

"Nakon što sam zarobljen i doveden u Stajićevo, drugi ili treći dan, prozvali su me imenom i prezimenom i odveli na ispitivanje. U sobi je bio Medić. Ja sam bio sav plav od batina pa me je pitao što mi se dogodilo. Rekoh, pao sam niz stepenice. On se nasmijao. Pitao me je jel se znamo, ja sam rekao da. Nakon ispitivanja me je poslao van, izašao je i on i rekao vojniku kojega su svi zvali Rambo "ti sada radi svoj posao", i ovaj me je ubio od batina. Medić me je ispitivao 2 ili 3 puta. Dok me je ispitivao bio je u uniformi" ispričao je sudu svjedok Roguljić koji je u srbijanskim logorima proveo 186 dana.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Pravo na pitanja svjedoku imali su i branitelj i okrivljeni i obojica su inzistirali na tome da se Roguljić prisjeti kakvu je točno uniformu imao Medić, da li je imao činove, da li je siguran da se radi o ovom Mediću, a ne nekom drugom istog prezimena. Svjedoka je iznerviralo kada je Medić rekao kako nikada nije bio u Stajićevu ni ispitivao logoraše.

"Ulažemo prigovor na iskaz svjedoka jer ga smatramo neistinitim. Medić je u periodu od siječnja do kraja 1992. godine radio kao istražni sudac Vojnog suda u Beogradu i u tom je periodu ispitivao više desetaka privedenih osoba, donosio sudačke odluke, obavljao veliki obim posla i nije fizički mogao biti drugdje. Također nije bio ni štabu Blage Zadre" rekao je Medićev odvjetnik.

Suđenje se nastavlja

Na suđenju je saslušan još jedan Vukovarac, također branitelj i logoraš, Vlado Lulić (53).

"Otkako sam završio u zarobljeništvu često me je ispitivao baš Vojislav Medić. Saznao sam njegovo ime i prezime kada me je prvi puta ispitivao. Predstavio se, pitao me da li ga poznajem i da li sam bio branitelj na Trpinjskoj cesti. Ispitivao me je o napadu koji je dogodio 4.7.1991. od strane Trpinje i rekao je da je tada ubijeno 87 Srba. Tražio je da ja i brat potpišemo da smo sudjelovali u toj akciji. Rekao mi je da je on tada bo na Trpinjskoj cesti, da je Blagi Zadri dovezao auto, pričao je što je sve tamo bilo. Kako sam mu govorio da nisam bio tamo on me je tukao; tražio je da legnem potrbuške preko stolice na kojoj sam sjedio, a onda bi me pendrekom udarao po leđima i nogama. I tako desetak i više puta. Bilo je takvih ispitivanja desetak, uvijek sa temom 4.7. Na jednom od ispitivanja me je pitao gdje mi je brat. Rekao sam mu da ne znam ni jel živ. On kaže 'onda ću ti sada dovesti brata' i stvarno su ga doveli. Jedva sam ga prepoznao koliko je bio mršav i pretučen. Vojislav Medić tražiio je da brat i ja potpišemo da smo mi krivi za smrt 87 Srba u tom napadu" govorio je Lulić ističući kako je siguran da na optuženičkog klupi sjedi upravo taj Medić. Obrana optuženika i na taj je iskaz prigovorila u smislu da je neistinit.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Suđenje se nastavlja i u petak a svoje pozive na svjedočenje čekaju brojni logoraši koji su uvjereni da se radi o Mediću kojega su svi proteklih desetljeća spominjali kao kontroverznog časnika JNA koji je u ljeto 1991. godine poslan direktno iz središta MUP-a RH u Zagrebu u Vukovar. Branitelji kažu kako je Medić do 1991. godine živio u Zagrebu te da je, kao službenik KOS-a, čak bio i sudionik operacije Labrador, nakon čega je pobjegao u Beograd.

Medić se nakon uhićenja branio šutnjom u ŽDO, dok je na prvoj raspravi obranu čitao s papira. Kazao je da nikada nije bio ispitivač u logorima.

Najčitaniji članci