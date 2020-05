Tukao se s lopovom i vezao ga za stup: 'Vrebao nam je stan'

Dan nakon dramatične scene na Matejuški u Splitu, gdje je poduzetnik Josip Mijić (46) uhvatio dvojicu provalnika u kući s kojima se i potukao te jednog vezao za stup, splitska policija objavila je da su završili kriminalističko istraživanje. Mijića se tako sumnjiči da je počinio kazneno djelo teške tjelesne ozljede u pokušaju jer je, kako navode u PU splitsko-dalmatinskoj, na Trumbićevoj obali lakše ozlijedio dvojicu muškaraca, 41-godišnjaka i 29-godišnjaka. Protiv njega će biti podnijeta kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.

Za ozljeđene muškarce policija je utvrdila sumnju da su tijekom 6. i 7. svibnja provaljivali u Mijićev stan u ulici Solurat. Kako doznajemo, dvojac sa zagrečakom adresom prebivališta, još ranije je unajmio apartman u blizini Mijićeve kuće u ulici Solurat. Danima su pripremali teren.

Pronašli sef, ali nisu ga uspjeli opljačkati

Dok je Mijić u srijedu 6. svibnja tijekom večeri s obitelji bio u konobi, kćer je čula da netko šuška po kući. Pitala je oca jesu li to gosti, s obzirom da u jednom dijelu kuće ima soba i apartmana za iznajmljivanje. No kako gostiju zbog koronavirusa nema, Mijić je ubrzo shvatio da je riječ o uljezima. Kako doznajemo, provalnici su uspjeli pronaći sef, no nisu ga uspjeli opljačkati.

Sutradan ujutro, 7. svibnja, opet su se vratili.

- Mijić se diže rano, oko 6:30 sati, i tada je na kameri primjetio dvojac koji pokušava provaliti. Uzeo je nekakav plastični konop, izašao van i počeo vikati: 'Ma jeste vi to mene pokušali opljačkati?!' Na to se dvojac dao u bijeg. Mijić je prvo uhvatio jednog, onog jačeg, i vezao ga za stup. Onda je uhvatio i drugog i držao ga do dolaska policije. Policiju je zvao netko iz obližnjeg kioska. Nije on njih mlatio na stupu kako se pisalo, čovjek je reagirao u afektu, pa išli su ga opljačkati, to je ružan osjećaj. Koliko znam, jučer se žalio da ga boli ključna kost, a jutros je išao i snimati – kaže nam izvor blizak obitelji.

Saznajemo i kako su pljačkaši odavno poznati policiji i imaju na desetke kaznenih djela u dosjeu. Policija je u petak ujutro, po završetku krim istraživanja, izvijestila i da su navedeni provalnici tijekom svibnja na području Splita počinili još tri provale od kojih jednu u pokušaju. Protiv obojice će se podnijeti kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.

Josip Mijić inače je suvlasnik solinske "Građe" te još nekoliko manjih hotela u Splitu.