CIJENE NA JADRANU

Turist iz Njemačke: Sve vam je dosta skuplje. Meni je to OK, ali Hrvati to nemaju šanse platiti!

Cijene su kao u Njemačkoj, čak i veće. U nekim restoranima i dosta veće. Pivo je četiri, četiri i pol eura, čak i pet. Mislim da to nije neopravdano, ja živim u Njemačkoj i mogu, ali domaći koji žive ovdje..., kaže Boris