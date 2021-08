Možda ste ovih dana uhvatili informaciju kako se turisti žale na cijenu ulaznica za obilazak dubrovačkih zidina. I žale se s pravom. Jer ma koliko lijepe bile, one za vrtoglavih 200 kuna po osobi uključuju samo šetnju koja će trajati sat ili dva. I to je to. A prije nego netko možda krene s obrzaloženjima tipa: “To je naše nacionalno blago, pa nek’ plati tko ga hoće vidjeti”, treba imati na umu da svaka država ima svoje kulturne bisere, ali i oni sa znatno boljim standardom nisu ovako nabrijali priču kao Dubrovčani.