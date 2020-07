Poljaci ka\u017eu jo\u0161 da su magarci u lo\u0161em stanju te da su popili 20 litara vode koju su im dali.

Turisti našli dva napuštena magarca na Kurbi Maloj: 'Loše su, popili su 20 litara vode'

<p>Poljski nautičari na otočiću <strong>Kurba Mala </strong>u Kornatima prije nekoliko dana uočili su dva magarca za koja smatraju da su napuštena, izvijestili su na Facebook stranici <strong>Animal police Croatia</strong>.</p><p>One koje sam zatražila pomoć, ne mogu. Molim one koji imaju brod, brodić, čamac i koji mogu doći do otočića da im odvezu vode i hrane ako imaju i da nam se jave ako bi mogli pomoći s prijevozom kad se nađe smještaj. Ako su magarci uopće još živi. Isto tako molim one koji bi mogli smjestiti pokojeg, da nam se jave kao i one koji bi pomogli u hvatanju. Skupit ćemo novce za troškove – objavljeno je na Facebooku nakon što su nautičari javili o magarcima.</p><p>Poljaci kažu još da su magarci u lošem stanju te da su popili 20 litara vode koju su im dali.</p><p>Inače, sa istog otoka je i lani spašeno četvero napuštenih magaraca, koji su danima bili bez vode i hrane.</p>