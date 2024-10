Drama na letu, avion prisilno sletio u New York nakon smrti pilota: 'Nije mu više bilo spasa'

Putnički avion Turkish Airlinesa prisilno je sletio na Kennedyjev aerodrom u New Yorku u srijedu. Naime, njihov glavni pilot je umro tijekom leta, prenosi New York Post. Avion je letio iz Seattlea prema Istanbulu, kada je, prema podacima FlightAwarea naglo skrenuo u New York.

Tragično preminuli pilot Ilcehin Pehlivan (59) iznenada se srušio tijekom leta. Članovi posade bezuspješno su ga pokušali reanimirati.

Foto: Turkish Airlines

- Posada je odlučila prisilno sletjeti, ali pilotu više nije bilo spasa - rekao je glasnogovornik tvrtke.

Pehlivan je u aviokompaniji radio od 2007., a ožujku je prošao i sistematski pregled na kojem nije bilo naznaka o lošem zdravlju.

- Želimo izraziti sućut obitelji, svim kolegama i onima kojima koji su ga poznavali - dodali su.