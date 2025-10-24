Turski sud odbio je smijeniti vođu oporbene stranke

Turski sud odbacio je slučaj kojim se tražilo smjenjivanje vođe glavne oporbene stranke Ozgura Ozela i poništavanje njegove pobjede na unutarstranačkim izborima iz 2023. zbog sumnje na nepravilnosti, u potezu koji bi mogao ublažiti napetosti do kojih je doveo pravni obračun s tom strankom koji traje već jednu godinu.

Slučaj na sudu u Ankari uvelike se smatrao testom vladavine prava u ozračju nestabilne ravnoteže zemlje između demokracije i autokracije. Presuda je donesena usred dosad neviđenog pravnog obračuna s Republikanskom narodnom strankom (CHP) zbog kojeg su stotine njezinih članova i izabranih čelnika završile u zatvoru.

Da je sud donio odluku o smjeni Ozela, to bi bilo gurnulo oporbu dublje u ponor i unutarnje sukobe, a što bi predsjedniku Tayyipu Erdoganu povećalo šanse da nastavi svoju već 22-godišnju vladavinu tom velikom zemljom članicom NATO-a i velikim gospodarstvom u razvoju.

No, sud je odbacio slučaj, što je pozitivno utjecalo na tržište. Nakon presude, glavni indeks turske Borse Istanbul porastao je za 3,4 posto, a lira je ojačala.