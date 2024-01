Turudić je Plenkijev izbor, ali nisu svi zadovoljni. Evo tko se buni protiv novog šefa DORH-a

Unatoč brojnim kritikama, ali i riziku da će pred izbore biti prozivan da je stavio DORH pod svoju kontrolu, premijer Andrej Plenković i Vlada odlučili su za glavnog državnog odvjetnika predložiti suca Ivana Turudića. Nisu svi oduševljeni ni u HDZ-u tom opcijom, a ni u Uskoku i DORH-u, gdje dio kritičara otvoreno smatra da će zbog bliskosti Turudića s HDZ-om izgubiti još svoje neovisnosti. Turudić je bio favorit od početka i čim se prijavio u HDZ-u su brojni izvori rekli da će upravo on biti izabran i da je unaprijed sve dogovoreno. Saslušanja ostala tri kandidata trebala su biti samo demokratski folklor.

Ali objava Uskokove optužnice protiv Dragana Kovačevića, bivšeg šefa Janafa, koji je osumnjičen za niz koruptivnih kaznenih djela, poljuljala je sigurnost u Turudićev izbor. Iako se očekivalo, tema novoga glavnog državnog odvjetnika uopće nije bila otvorena na sastanku koalicije u srijedu. Uskok navodi da je poduzetnik Krešo Petek plaćao mito Kovačeviću i kroz plaćanje odjeće za njega i njegove poznanike. A među tim poznanicima se navodi i Turudić, koji će im sad biti nadređen! Turudić je pak ranije sve opovrgavao, a na saslušanju pred saborskim odborom prošli tjedan je znakovito rekao da neće dopustiti da tužitelji nekome pakiraju.

Dok je većina njegovih kolega sudaca i pravnika žestoko kritizirala zakonske izmjene kojima se zatvorom kažnjava curenje informacija iz istraga, tzv. "lex AP", Turudić je branio Vladin stav s rigoroznim kaznama. A za novinare je rekao da na ispitivanju ne moraju odati svoje izvore. To bi moglo značiti da će Turudić kao šef DORH-a žestoko proganjati i sve koji javnosti otkriju detalje o kriminalu te, kako bi rekao premijer, tako rade političku štetu HDZ-u. Turudić ne krije ni svoj prijateljski odnos sa Zdravkom Mamićem, osuđenim bjeguncem, a upravo zbog njihova poznanstva suđenje Mamiću i kompaniji nije bilo u Zagrebu na Turudićevu tadašnjem Županijskom sudu, nego je preseljeno u Osijek.

Ključna odluka

Iako je ova odluka jedna od ključnih, nitko iz Vlade nije izašao pred novinare objasniti zašto je odabran baš Ivan Turudić, što se od njega očekuje, koja je to kvaliteta presudila i što je to bolje u njegovu programu, nego u programu ostalih kandidata.

- Održali smo sastanak povjerenstva Vlade za utvrđivanje prijedloga kandidata za glavnog državnog odvjetnika. Održali smo razgovore s kandidatima. Na temelju programa i razgovora povjerenstvo je jednoglasno odlučilo da Vladi danas predloži Ivana Turudića za kandidata za budućega glavnog državnog odvjetnika - rekao je Plenković.

Uz Plenkovića, u tom povjerenstvu sjedili su i sedam ministara. Unatoč različitim mišljenjima u HDZ-u, očito su svi stali na šefovu stranu.

- Lomilo se u zadnji tren. Plenković je očito odlučio pretrpjeti političku štetu pred izbore, ali smatra da je ona manja od toga da progura Turudića za čelnika DORH-a. I nema se tu više što puno reći - kaže nam sugovornik koji je prilično rezigniran Turudićevim izborom, ali to, kao i ostali, neće službeno isticati.

Navodno nisu ni svi koalicijski partneri oduševljeni, ali da je Plenković dogovorio podršku i kod Milorada Pupovca (SDSS) i Darija Hrebaka (HSLS), pa ne bi trebala biti upitna većina od 76 ruku, koja će sljedeći tjedan izabrati Turudića.

Nije tajna ni da je dio tužitelja u Uskoku i DORH-u bio konsterniran kad su čuli da se među kandidatima za glavnog državnog odvjetnika našao i sudac Visokog kaznenog suda Ivan Turudić. Neki tužitelji, doznajemo iz pravosudnih krugova, bili su toliko defetistički raspoloženi rekavši: "Dođe li on, možemo staviti ključ u bravu". Tu su prvenstveno mislili na Turudićevu bliskost s HDZ-om (što on nikad nije ni skrivao) i bliskost s ljudima koji su kasnije bili optuženi: Zdravkom Mamićem, Petrom Pripuzom, Josipom ex Rimac, Draganom Kovačevićem... Dio tužitelja, doznaje se iz pravosudnih krugova, nije siguran bi li, dođe li im Turudić za šefa, mogli i dalje neovisno raditi na predmetima u kojima bi bili političari bliski vlasti. DORH je, naime, monokromatska institucija na čijem vrhu piramide stoji glavni državni odvjetnik, a kako je ovo izborna godina i kako su na meti Uskoka zbog korupcije uglavnom vladajući, strahuju da bi novi šef mogao "prikočiti" postupke dok izbori ne završe.

- Očito se Plenković ne boji za rezultat izbora - rekao nam je sugovornik unutar sustava.

Otvoreno pismo javnosti

Ne spominjući imena, predsjednik Zoran Milanović je također već ranije poslao otvoreno pismo javnosti upravo zbog Turudića u kojem je naglasio da mu je dužnost upozoriti da na čelo DORH-a treba doći neovisna osoba.

- Svaka, današnja ili ranija, povezanost glavnog državnog odvjetnika s politikom i stranačkim interesima značila bi opasno kršenje samostalnosti i neovisnosti DORH-a što bi nedvojbeno otvorilo i sumnju u buduća postupanja te institucije. Jer glavni državni odvjetnik mora imati slobodne ruke za bespoštednu borbu protiv kriminala, korupcije i zlouporabe javnog novca bez obzira na to tko bio počinitelj, ali mora imati i hrabrosti - što je jednako važno - oduprijeti se svakom utjecaju i pritisku bez obzira na to od koga dolazio - poručio je Milanović, ali ga Plenković nije poslušao.

Oporbeni zastupnici su otvoreno ustvrdili da je Turudić Plenkovićev čovjek od povjerenja i ne vjeruju u Turudićeve izjave da je spreman “oduprijeti se svakoj vrsti političkog pritiska”.

Nakon imenovanja, Milanovićev ured se i službeno oglasio.

"Budući da je Vlada RH predložila Hrvatskom saboru da za glavnog državnog odvjetnika izabere suca Visokog kaznenog suda Ivana Turudića, obistinila su se strahovanja da se izborom novog glavnog državnog odvjetnika zapravo i DORH namjerava staviti pod potpunu političku kontrolu aktualne vlasti, odnosno Andreja Plenkovića. Suprotno ustavnom određenju uloge DORH-a kao samostalnog i neovisnog pravosudnog tijela, imenovanje Ivana Turudića za glavnog državnog odvjetnika značit će političko porobljavanje DORH-a s ciljem instrumentalizacije te institucije u korist aktualne vlasti, a na štetu zakonitosti, pravde i pravednosti.

Predloženi kandidat, Ivan Turudić, ne zadovoljava ni minimalne kriterije koji se u demokratskom društvu podrazumijevaju prilikom izbora na dužnost glavnog državnog odvjetnika. Ivan Turudić nije politički neovisan, nije etičan, a nema ni profesionalni ugled nužan za obavljanje dužnosti glavnog državnog odvjetnika. Baš suprotno, jedini je od svih sudaca u Hrvatskoj koji javno i nedvosmisleno deklarira svoju bliskost i privrženost HDZ-u. A to ga u startu kompromitira i baca debelu sumnju u njegovu samostalnost, a time i sumnju u neovisnost DORH-a. Riječ je o sucu koji je zbog svojih suspektnih veza i povezanosti s osobama iz kriminalnog miljea već trebao biti udaljen iz sudačke profesije, a ne predložen na čelo institucije kojoj je prioritet borba protiv korupcije i kriminala.

Andrej Plenković, sada je sigurno, ne želi samostalan i neovisan DORH, ne želi pokretanje istraga i progon kriminala i korupcije. Baš suprotno, namjerava spriječiti svaku istragu protiv političke klike kojom je usko okružen i povezan. Izmjenom Kaznenog zakona, kojom se želi spriječiti otkrivanje sadržaja izvidne ili dokazne radnje, Andrej Plenković je samo pripremao pravni teren za dovođenje Ivana Turudića u DORH. Lex AP-om mu je dao odriješene ruke da može zastrašivati novinare i progoniti sve koji pokušaju otkriti istinu o pogodovanju, korupciji i kriminalu Plenkovića i suradnika. Ivan Turudić na čelu DORH-a i Lex AP zajedno zlokobni su Plenkovićev paket koji poklanja Hrvatskoj uoči parlamentarnih izbora s ciljem da spriječi i zaustavi svaku istragu koja može ugroziti njegove osobe i političke interese.

Nije to prvi pokušaj porobljavanja institucija, Andrej Plenković je na žalost uspješan u toj raboti štetnoj za Hrvatsku. Isto je pokušao učiniti planiranim ustavnim udarom na Vojnu sigurnosno obavještajnu agenciju lani, kada je mimo Ustava i zakona i zaobilazeći Predsjednika Republike namjeravao podvrgnuti VSOA-u isključivo svojoj volji, ali je u tome spriječen. Predloženo imenovanje Ivana Turudića za glavnog državnog odvjetnika bez sumnje je najopasniji Plenkovićev nasrtaj na neovisne institucije na valu njegovog ovladavanja državom. Nasrtaj koji ne smije proći. Građani Hrvatske to moraju znati, a svi koji sudjeluju kao suučesnici u tome morat će preuzeti odgovornost za trajnu štetu koju će ovo imenovanje nanijeti Hrvatskoj."