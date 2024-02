Turudić nije siguran treba li nam Ured europskog tužitelja. Za to vrijeme oni rade posao DORH-a

Nisam siguran da smo trebali osnovati to tijelo, poručio je Ivan Turudić, svježe imenovani glavni državni odvjetnik. Pod 'tijelom' misli na Ured europskog javnog tužitelja (EPPO).

- Ima niz zemalja koje to nemaju. One funkcioniraju i mislim da je situacija kod njih bolja. To je politička odluka. EPPO se brine o financijama Europske unije. Mislim da se prenaglašava ta njihova moć - smatra Turudić, praktički omalovažavajući ulogu Ureda europskog tužitelja još i prije nego je službeno ušao u ured šefa DORH-a.

S druge strane, i EPPO očito smatra da će s Turudićem biti tvrda kohabitacija.

Također, iako Turudić spominje 'niz država' bez EPPO-a, na njihovim stranicama uz interaktivnu kartu jasno stoji kako, od 29 zemalja Europske unije, njih čak 22 imaju Ured europskog javnog tužitelja.

Ali vratimo se na nesigurnost Turudića oko osnivanja tog tijela u Hrvatskoj i podsjetimo na dio zvučnih afera i pravosudnih postupaka za koje je odgovaran EPPO, a koje su domaćim institucijama nekako promakle ispod radara. EPPO je, podsjetimo, neovisno tijelo Europske unije nadležno za borbu protiv kaznenih djela na štetu EU proračuna.

Posljednji je slučaj izvlačenja više od dva milijuna eura preko Geodetskog fakulteta, a koji obuhvaća i Ministarstvo kulture i medija pod ministricom Ninom Obuljen-Koržinek. Ministarstvo je bez ikakvih provjera isplatilo Geodetskom faksu 19.1 milijun kuna, a istraga EPPO-a pokazala je da je 3.5 milijuna kuna izvučeno kroz fiktivne i namještene poslove, a spiskano je za gradnju, namještaj i skupa putovanja. Nitko, eto, to nije primijetio dok je ministarstvo isporučivalo lovu.

Zatim, ne zaboravimo na slučaj Gabrijele Žalac, bivše ministrice regionalnog razvoja i EU fondova. Naše Državno odvjetništvo je slučaj preplaćenog softvera umrtvilo zbog navodnog nedostatka dokaza, ali je, po Turudiću nepotrebni EPPO uletio u priču i uhapsio Žalac. Ukratko, milijunski posao, većinom plaćen lovom Europske unije, dobile su dvije firme od kojih je jedna imala samo jednog zaposlenog i lošu bilancu, a nakon posla s državom, doživjeli su spektakularan rast. Usput, sporni softver realno vrijedi nekoliko puta manje. Ovdje je USKOK obustavio izvide jer nisu imali dovoljno dokaza. EPPO je otvorio i drugu istragu protiv Žalac zbog rođendana i ručkova na koje su se trošili EU novci. Govorimo o istoj Gabrijeli Žalac u čijoj se korespondenciji s Josipom Rimac oko softvera spominje famozni AP.

Da nema njih, za ovo vjerojatno ne biste ni znali

Nadalje, spomenimo još jedan angažman Ureda europskog tužitelja protiv bivšeg Plenkovićevog ministra. EPPO je podignuo optužnicu protiv Tomislava Tolušića, bivšeg ministra poljoprivrede, a terete ga za subvencijsku prevaru. Sumnjaju da je na prevaru dobio gotovo 400 tisuća eura europskog novca za vinariju i pokušao izvući još 200 tisuća eura.

Ovo nisu ni približno jedini slučajevi izvlačenja EU love kojima se neumorno bavi EPPO, ali dovoljni su za ilustraciju problema koje zadaju (bivšim) premijerovim kadrovima.

Za kraj, spomenimo samo kako je jučer u Saboru za imenovanje Turudića glavnim državnim odvjetnikom glasao i HDZ-ov Dražen Barišić, bivši gradonačelnik Velike Gorice koji također ima optužnicu Ureda europskog javnog tužitelja.