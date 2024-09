Turudić o slučaju Josipa Šarića: 'Peglao' je kartice, a siguran sam da nije znao da će ga uhititi

Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić u razgovoru za RTL prokomentirao je uhićenje Josipa Šarića, bivšeg gradonačelnika Otoka. On je prošli tjedan odlučio da više neće biti saborski zastupnik.

Za što Uskok sumnjiči Josipa Šarića?

- Najopćenitije rečeno za koruptivno djelo u svojstvu gradonačelnika Grada Otoka - rekao je Turudić i dodao da pod to spada i 'peglanje' kartice, ali i druge stvari.

Turudić misli kako Šarić nije znao da će biti uhićen.

- Siguran sam da nije znao od moga dolaska, ali vjerujem da nije znao niti prije. No, valja znati da aparat kada se okrene, dan, dva prije početka akcije, da to onda zna sto ljudi, onda je to teško sakriti. Ne znam tko je to probitke ostvario. Gospodin Šarić je podnio ostavku na mjesto saborskog zastupnika. Znači uštedjelo se dan, dva da se ne bi moralo obraćati saborskom Odboru za skidanje imuniteta. To je njegova volja i stvarno ne mogu u to ulaziti - istaknuo je.

Osvrnuo se i na moguće curenje informacija iz Dorha ili Uskoka.

- Dirljiva je zabrinutost za curenje informacija. Nemam nikakve potrebe ulaziti u to zašto je jedna osumnjičenik prije mjesec dana dao ostavku na mjesto predsjednika Uprave - jasan je Turudić.

Hoće li biti još uhićenja?

- Uhićenja? U ovom konkretnom predmetu mislim da neće biti. Mi radimo svakodnevno. Bit će posla. Ima posla - rekao je Turudić.