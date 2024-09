Jede i časti, a grad plaća: Josip Šarić spiskao 32.000€ na sebe i prijatelje i ostao izvan zatvora

U ponedjeljak rano ujutro policija i djelatnici Uskoka pokucali su u Otoku na vrata jednom od najdugovječnijih HDZ-ovih gradonačelnika, Josipa Šarića. Uskok je objavio kako ga terete da je osam godina "peglao" službenu karticu za privatne svrhe i tako potrošio oko 33.000 eura na sebe, svoju obitelj i prijatelje.

- Osnovano se sumnja da je okrivljenik od 1. siječnja 2015. do 6. prosinca 2023. u Gradu Otoku i drugim mjestima u Hrvatskoj, kao gradonačelnik Otoka, koristeći ovlaštenje korištenja poslovnih bankovnih kartica u službene svrhe i sredstava reprezentacije u poslovne svrhe te raspolaganja sredstvima po računu Otoka, u više navrata koristio ta ovlaštenja u privatne svrhe za plaćanje troškova putovanja, smještaja i drugih usluga i troškova. Osim toga je podmirenje privatnih troškova omogućio i članovima svoje obitelji i drugim osobama. Tako je u raznim ugostiteljskim objektima i trgovinama plaćao troškove koji nisu vezani za djelatnost i službene svrhe Otoka, a podređenim službenicima je nalagao plaćanje računa za tako učinjene troškove nastale isključivo u svrhu privatnih potreba i odnosa. Na opisani način okrivljenik je sebi i drugima pribavio nepripadnu imovinsku korist u ukupnom iznosu od najmanje 243.800,25 kuna, za koji iznos je oštetio Otok. Nakon ispitivanja okrivljenika, sucu istrage Županijskog suda u Osijeku nije predloženo određivanje istražnog zatvora jer za to nisu ispunjene zakonske pretpostavke - izvijestio je Uskok.

Policija i USKOK tijekom pretresa kuće Josipa Šarića, gradonačelnika Otoka | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Zadnja rečenica znači kako ne vjeruju da može ikako više utjecati na svjedoke jer su svi ispitani, petljati s dokazima jer su izuzeli svu dokumentaciju ili ponoviti djelo jer, kako su 24sata doznali, ostavka je već bila spremna. Nakon što je ispitan Josip Šarić, izjavu za medije dao je Darko Dodig, zamjenik v.d. ravnatelja Uskoka.

- Okrivljenik će se braniti sa slobode jer nisu ispunjeni zakonski uvjeti za predlaganje i određivanje istražnog zatvora. O svemu ostalom ne možemo dati detalje. Je li netko nešto priznao ili ne, to je stvar istrage. Koliko ja znam, Šarić je dao ostavku na mjesto gradonačelnika. Ostavka je jedan od razloga zbog kojih se ne može odrediti istražni zahtjev. Sve nepravilnosti koje su uočene će se provjeriti - rekao i napomenuo da uvijek ima više toga osim onoga što na početku bude navedeno.

Policija i USKOK tijekom pretresa kuće Josipa Šarića, gradonačelnika Otoka | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

24sata su kontaktirala Šarićeve stranačke kolege, šefa Gradskog vijeća i župana, no nitko od njih ne zna je li dao ostavku ili ne.

- On mene nije zvao - rekao nam je predsjednik Gradskog vijeća Grada Otoka Stevo Topalović.

- Ja ne znam. Mi nismo imali pristup Gradskoj upravi, tamo je USKOK. Što vidim, vidim iz medija - rekao nam je Topalović. Pitali smo ga I što kaže na informaciju da je gradonačelnik trošio gradski novac.

- Mislim da to je jedna od optužbi. U tijeku je istraga, oni su pokupili sve papire. Nisam znao da je znao da je uhićen, nismo se čuli - rekao je predsjednik Gradskog vijeća dodajući da će se detalji znati nakon što se sve ispita.

Policija i USKOK tijekom pretresa kuće Josipa Šarića, gradonačelnika Otoka | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

DP je večer prije objavio da ga se istražuje

Šarićevo uhićenje nije nikakvo iznenađenje jer su proteklih tjedana ispitani bivši te sadašnji zaposlenici gradske uprave u Gradu Otoku, a o uhićenju gradonačelnika intenzivno se počelo govoriti kad je prošlog tjedna podnio ostavku kao zastupnik u Hrvatskom saboru. Službena verzija priče bila je kako ostavku podnosi zbog osobnih razloga, točnije bolesti. Ministar Dabro prije je javno upozoravao na njegovo mahnito trošenje novca, a u veljači je potvrdio da je i sam bio pozvan u policiju da kaže sve što zna. Domovinski Pokret otok je u nedjelju navečer objavio da su doznali da se Šarića istražuje.

- Nakon ostavke gradonačelnika Josipa Šarića na mjesto zastupnika u Hrvatskom saboru dužnost nam je u ime mještana Otoka i Komletinaca i zainteresirane javnosti zatražiti pojašnjenje spomenutog postupka. Pojašnjenje postupka tražimo s obzirom na to da je javnosti dostupno više različitih informacija, poput one da je do ostavke na mjesto zastupnika, prema neslužbenim informacijama iz gradske uprave Grada Otoka. došlo nakon što je pokrenuta istraga DORH-a koja se odnosi na vođenje Grada tijekom posljednjih nekoliko godina. Također iz izvora u gradskoj upravi neslužbeno doznajemo da će Šarić u ponedjeljak podnijeti ostavku na mjesto gradonačelnika zbog gore spomenutih radnji. U tom slučaju zahtijevamo raspisivanje prijevremenih izbora - napisali su na Facebook stranici.

Istražitelji su tijekom pretrage iznosili hrpu dokumenata, a tijekom pretresa njegove kuće verbalno su napadnuti novinari.

- Dobacivali su nam neke ružne stvari, govorili: 'Jedva ste dočekali?'. Pitali su nas: 'Hoćeš i nas snimiti?'. Jedan nam je prišao i počeo vikati: 'Srbi! Srpski medij! Gdje je N1?'. Snimatelja Nove TV su verbalno napali - rekla je reporterka "Dnevnika" Nove TV Marina Bešić Đukarić.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Sve je navodno počelo izvješćem Državne revizije za 2020. godinu. Naime, revizori svake godine odaberu jedan grad ili općinu i naprave posebno izvješće, koje predaju Saboru, a ako sumnjaju na nepravilnosti, to prijave DORH-u. Na 40 stranica izvješća ima svakakvih zanimljivosti, a konkretno su pronašli neopravdane putne troškove i troškove reprezentacije.

- Rashodi za nabavu goriva za službena vozila ostvareni su u iznosu od 55.498,00 kn, rashodi za službena putovanja u iznosu od 28.430,00 kn i rashodi za reprezentaciju u iznosu od 168.008,00 kn, a dio od navedenih rashoda nije evidentiran na temelju vjerodostojnih, istinitih, urednih i kontroliranih knjigovodstvenih isprava. Računi za gorivo u pojedinim slučajevima ne sadrže u prilogu sve otpremnice za nabavu goriva, iz kojih bi bilo vidljivo koje gorivo je nabavljeno i za koje vozilo. U putne radne listove nisu uneseni podaci o datumu i vremenu nabave goriva za službena vozila, a većinu putnih radnih listova nije ovjerio naredbodavac ni osobe koje su koristile službeno vozilo. U većini slučajeva za osobe (zaposlenike Grada), za koje su plaćeni računi za smještaj u hotelima, trošak goriva, cestarine te konzumacija hrane i pića nisu izdani putni nalozi na temelju kojih bi se utvrdila i opravdala svrha službenog puta te evidentirali rashodi. Također, dio putnih naloga ne sadrži neke propisane podatke (o prijevoznom sredstvu kojim se putuje, odnosno registarsku oznaku automobila, početno i završno stanje brojila – kilometar/sat, potpis ovlaštene osobe i likvidaciju obračuna) - stoji u izvješću.

Istražitelji su sad otkrili da te troškove nisu napravili zaposlenici Grada nego sam Šarić, njegova obitelj i prijatelji.

Policija i USKOK tijekom pretresa kuće Josipa Šarića, gradonačelnika Otoka | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Što sve Šarić ima?

Osim što je gradonačelnik Otoka već 33 godine, od 2006. pa do 2008. godine bio je pomoćnik ministra u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva, nakon toga bio je i pomoćnik u Ministarstvu regionalnog razvoja, a bio je i zastupnik u Hrvatskom saboru, sve dok nije podnio ostavku, kako su rekli - zbog osobnih razloga. Prošle godine u prosincu Šarić je došao pod povećalo javnosti kad je svojem prijatelju, stranačkom kolegi Vladimiru Šeksu, službenom karticom Grada platio ručak u jednom zagrebačkom restoranu.

Foto: 24sata/Josip Šarić

Šeks i Šarić tad su ručali krvavice i buncek, a uz to su popili po jednu mineralnu i negaziranu vodu te tri boce vina. Sve to stajalo ih je 129,60 eura. Nakon što su dan kasnije mediji sve otkrili, Šarić je objavio kako je taj iznos vratio u proračun Grada Otoka. Isto tako, novinar Drago Hedl otkrio je kako je gradonačelnik Otoka 19. srpnja organizirao svečano obilježavanje oluje - ali ne one Oluje nego nevremena koje je godinu prije pogodilo Otok - s tamburašima i 200 uzvanika. Svečana godišnjica nevremena završila je u stilu - fizičkim obračunom zaposlenika lokalne komunalne tvrtke. Prema podacima iz imovinske kartice, koju je Šarić objavio sredinom lipnja, dakle prije podizanja plaće političarima, mjesečno zarađuje malo više od 2200 eura, dobiva i 331 euro, a to su primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak. Supruga mu je zaposlena u Vukovarsko-srijemskoj županiji i tamo mjesečno zaradi 913 eura. Što se tiče obveza, tu je zalog za garažu koji Šarić ima kod Hrvatskih šuma, za što mjesečno izdvaja 66 eura, i kredit za koji mjesečno izdvaja 329 eura. Šarić je vlasnik kuće s okućnicom u Otoku od 143,93 metra kvadratna i garaže od 17,62 kvadrata, čija je vrijednost procijenjena na 3981 euro. Naslijedio je dio oranice u Otoku veličine 995,42 kvadratnih metara. Šarić vozi Opel Insigniju iz 2019. godine, čija je vrijednost 25.000 eura. Kako kaže, to je kupio iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, te zaduženjem kod banke. Uz to sve, uspio je uštedjeti 18.000 eura. Nakon uhićenja svog istaknut člana oglasio se i HDZ. Tvrde da ostavka nije povezana s uhićenjem jer informacije ne cure prema njihovim članovima koji su pod istragama.

Šariću je članstvo u stranci suspendirano do pravomoćne presude.