Tuži Starbucks zbog opeklina na genitalijama: 'Seks mi je čudan'

Kad je radnik Starbucksa došao do prozorske daske kako bi gospodinu Pilujevu dao čajeve, poklopac se pomaknuo s vrha čaše te se vruća tekućina izlila po njegovim rukama, trbuhu i zdjelici

<p>Muškarac iz Kalifornije tuži Starbucks zbog ozbiljnih opeklina koje je zadobio na tijelu, uključujući genitalije, nakon što mu se vreli čaj izlio u krilo. Dogodilo se to 2018. godine kad je <strong>Tommy Piluyev </strong>stao s automobilom u Rosevilleu i naručio dva velika čaja od citrusne metvice. </p><p>- Kad je radnik Starbucksa došao do prozorske daske kako bi gospodinu Pilujevu dao čajeve, poklopac se pomaknuo s vrha čaše te se vruća tekućina izlila po njegovim rukama, trbuhu i zdjelici. Zadobio je opekline po donjem lijevom dijelu trbuha, bedrima, penisu, mošnjama, peritoneumu i stražnjici - stoji u tužbi. </p><p>Piluyev je odmah otišao u bolnicu, u kojoj je zadržan čak 11 dana. </p><p>- Gosp. Piluyev nije mogao koristiti ruke ili prste u bilo koju svrhu, uključujući osobnu njegu. Bio je potpuno ovisan o medicinskom osoblju - nastavlja se u tužbi. Pet mjeseci nakon otpusta, Piluyev je postupno počeo hodati, vratio mu se osjet dodira u nekim prstima, a s vremenom je počeo i koristiti laptop.</p><p>Tvrdi kako zbog opeklina više ne može svirati klavir, no osim klavira, PIluyev je posebno ogorčen jer kaže kako ne može imati normalan seksualni odnos. Nakon opeklina na genitalijama, tvrdi da mu je seks čudan i bolan. </p><p><span style="white-space: pre-wrap;">- Osjetljivost i trajna promjena boje kože i unakaženost genitalija i unutarnjih bedara učinili su za Piluyeva seksualni odnos neugodnim i bolnim - izjavila je njegova odvjetnica <strong>Whitney Davis</strong>. Dodala je kako Starbucks ima do sad 80 pritužbi na poklopce. </span></p><p> </p>