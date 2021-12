Odvjetnik Tihomir Rubeša, nekadašnji zamjenik okružnog javnog tužitelja, komentirao je prozivke Vladimira Šeksa zbog slučaja Zec. Šeks je ranije rekao kako je u procesu napravljen ključan propust.

- Okrivljeni su trebali imati branitelja na prvom ispitivanju jer je za to kazneno djelo bila predviđena najstroža kazna prema tadašnjem zakonu. Nazočni zamjenik okružnog javnog tužitelja Tihomir Rubeša nije reagirao tako da je trebao upozoriti suca - da ne treba ispitivati okrivljene, ako im nije osiguran branitelj. Nakon što je otvorena istraga, bili su pritvoru, pa su se po savjetu svojih odvjetnika branili šutnjom. Počelo je suđenje i zapisnici u kojima su oni priznali ubojstvo i to vrlo detaljno. To je izdvojeno kao nezakoniti dokaz. Najveća odgovornost je na istražnom sucu koji ih je saslušavao, trebao je osigurati da nazočni branitelji i zamjenik okružnog javnog tužitelja. Na to pitanje bi trebali odgovoriti Tihomir Rubeša, ali i Anto Nobilo koji je tada bio glavni u okružnom javnom tužiteljstvu - objasnio je.

Rubeša je za RTL Danas poručio kako on nije kriv, a to dokazuje dokumentima na kojima se vidi da je prije žalbe postao odvjetnik. Dodaje kako ni on ne krivi Šeksa za neslavni pravosudni epilog.

- Kolega Nobilo i ja smo upozorili suce da pozovu branitelje, oni su to odbili jer su imali uputu predsjednika okružnog suda jer se promijenio zakon. Tada je KZ, ukinuta je smrtna kazna i bilo je obligatorno da budu branitelji. Suci su smatrali da, kada je to ukinuto, da prisustvo branitelja nije obvezatno - objasnio je.

S obzirom da je Šeks pokazao njegov potpis, Rubeša je na pitanje je li odgovoran što se Državno tužiteljstvo nije žalilo rekao je da to "Šeksova laž".

- Presuda je izrečena 9.7.1992. otpravak je stigao 6.11., a referirano je tek 23.11. zadnji dan roka. Zaključujem da dakle nije bio namjere da se izjavi. Žalba, ja nisam u tom sudjelovao, ima 1000 razloga, ali samo jedan - jer sam 1.9. postao odvjetnik, prestao sam biti zamjenik Državnog odvjetnika i nisam mogao prisustvovati sastanku gdje se donijela ta odluka - rekao je.

- To je fijasko javnog tužilaštva, trebalo je izjaviti žalbu - dodao je.

Kazao je i da u ovom predmetu nema odgovornosti Vladimira Šeksa.

- U ovom predmetu nema odgovornosti, ja sam njemu referirao prijedloge, što sud nije prihvatio - kazao je Rubeša.