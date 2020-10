Tužiteljica zatražila razrješenje: Suprug joj je osumnjičen da je čuvao Kovačevićev novac

Tužiteljica Mirela Alerić Puklin, čiji je suprug navodno čuvao nezakonito stečen novac bivšeg direktora Janafa Dragana Kovačevića, zatražila je razriješenje, izjavio je odvjetnik njenog supruga Ljubo Pavasović Visković

<p>"Koliko sam upoznat, ona je iz osobnih razloga zbog nepovjerenja koje u njenu poziciju stvara cijela ova situacija dala zahtjev za razrješenjem", kazao je <strong>Ljubo Pavasović Visković</strong> za N1.</p><p>Odvjetnik je ustvrdio da je zamjenica zagrebačkog Županijskog državnog odvjetnika zatražila razrješenje iako je njen suprug u obrani koju je iznio pred Uskokovim istražiteljima u potpunosti negirao krivnju.</p><p>"On je vrlo okolnosno objasnio odakle mu novac, kako je došlo do cijele ove situacije, porijeklo novca, pojasnio omotnice u kojima se novac nalazi", izjavio je Pavasović Visković.</p><h2>'Novac bio u više omotnica na kojima su se nalazili razni rukopisi'</h2><p>Dodao je da novac za koji Uskok tvrdi da je Puklin skrivao za Kovačevića nije pronađen na "jednom kupu".</p><p>"Bio je u više omotnica na kojima su se nalazili razni rukopisi. To je rukopis mog klijenta i članova njegove obitelji. Ono što je obrana u ovom trenutku predložila i što je ključno u ovoj stvari je upravo vještačenje tih rukopisa i starosti tite, da ne bi netko tvrdio da je to svježe dopisano. Znači lako će se utvrditi modernim metodama forenzike da se radi o rukopisima starim po nekoliko godina", ustvrdio je odvjetnik.</p><p>"Ono što je ključno u toj priči jest da omotnice i novac vrlo lako kupe biološke tragove i otiske prstiju. Ono što smo također predložili je da se i to vještači. Potpuno je nemoguće da bi taj novac bio Kovačevićev ukoliko ni na jednoj novčanici, a radi se o stotinama novčanica, ne bude pronađen njegov trag. Bit će pronađeni, vjerujte mi, samo tragovi gospodina Puklina, a to sve govori da se u ovom slučaju Državno odvjetništvo malo prenaglilo", dodao je odvjetnik.</p><h2>Kovačević i Puklin žive u istom haustoru</h2><p>Na pitanje zašto novac nije bio u banci Pavasović Visković je kazao da to nije pitanje za kazneni postupak već za Poreznu upravu.</p><p>Dodao je da se Puklin i Kovačević poznaju jer žive u istom haustoru, ali da među njima nije bilo nikakvog poslovnog odnosa "niti su oni na takvoj razini intimnosti da bi ovaj za njega skrivao novac".</p><p>"Policija ima konstrukt da je u nekakve šupe gospodina Kovačevića provaljeno i da su od tamo iznesene torbe i da bi to trebao biti novac pronađen kod Puklina. Cijeli prostr garaža i te zgrade pokriven je video nadzorom. Mi smo zatražili da se hitno izuzme taj video nadzor, jer će se vidjeti da Puklin nikada nije ušao u prostor gdje se nalaze Kovačevićeve šupe", zaključio je odvjetnik.</p><p>Uskok je ranije, ne otkrivajući identitet, izvijestio da je Puklin pristao Kovačeviću sakriti 2.593.800 kuna, 247.200 eura i 20.000 švicarskih franaka. Novac je navodno sakrio u svom stanu "u cilju da onemogući pronalazak i oduzimanje gotovine koju je pribavio počinjenjem kaznenog djela".</p><p>Državno odvjetništvo (DORH) je u subotu izvijestilo će nakon očitovanja zagrebačkog županijskog državnog odvjetnika donijeti odluku o tužiteljici Alerić Puklin.</p>