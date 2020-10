Plenković o aferi Janaf: Očekujem pojašnjenja DORH-a

Cijeli ovaj proces gledam onako kako sam ga gledao cijelo ovo vrijeme, kako sam gledao u prvom mandatu - to je beskompromisna borbu protiv korupcije, rekao je premijer

<p>Premijer <strong>Andrej Plenković </strong>izjavio je u ponedjeljak da u vezi istrage o "aferi Janaf" očekuje da će i DORH dati "određena pojašnjenja", a o slučaju <strong>Mate Čička </strong>rekao da HDZ-ov saborski zastupnik mora sve objasniti javnosti oko prenamjene svoga zemljišta.</p><p>- Cijeli ovaj proces gledam onako kako sam ga gledao cijelo ovo vrijeme, kako sam gledao u prvom mandatu - to je beskompromisna borbu protiv korupcije. Neovisno neprestano i zakonito postupanje svi tijela poput DORH-a Uskoka i policije i očekujem da se to sve skupa rasvijetli - rekao je Plenković novinarima nakon sjednice Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem.</p><p>Očekujem isto tako, s obzirom na niz upita koji postoje u javnom prostoru, da i DORH dade određena pojašnjenja. Mislim da bi to svima olakšalo razumijevanje cijelog procesa, poručio je Plenković.</p><p>Novinari su ga pitali kako danas gleda na činjenicu da su "klub" u Slovenskoj ulici, kojim je upravljao pritvoreni bivši čelnik Janafa <strong>Dragan Kovačević</strong>, pohodili ministri iz njegove Vlade te predsjednik Republike <strong>Zoran Milanović</strong>, s obzirom na informacije da je Kovačević u "klubu" navodno čuvao 12 milijuna kuna, pa se izgleda radilo o "leglu korupcije". </p><p>Plenković je ponovio Vladino stajalište da u borbi protiv korupcije nema nedodirljivih jer, kako je rekao, ima dojam da to nisu svi dobro razumjeli.</p><p>- Ovo govorim i na stranačkim skupovima, stranačkih tijelima. Nema nedodirljivih! Stranačka pripadnost, ime i prezime, dužnost - ne zanima to niti DORH, niti policiju, niti Uskok, a ni mene, u konačnici - rekao je.</p><h2>"Hipotetske teze" o opozivu predsjednika Republike </h2><p>Svatko za koga postoji osnovana sumnja da se bavio koruptivnim radnjama mora odgovarati. To znači borba protiv korupcije i tako se i ponašamo. Ova cijela saga proteklih nekoliko tjedana pokazuje da to izgleda nisu svi dobro razumjeli, s vremenom će razumjeti, poručio je.</p><p>- Imamo vrlo stabilnu većinu - odgovorio je na pitanje novinara kako će braniti ministre ako se u Saboru pokrene inicijativa za njihovim opozivom.</p><p>S obzirom da su se u javnosti pojavile i teze o potrebi opoziva predsjednika Republike, Plenković je rekao kako su to "hipotetske teze".</p><p>- To su neke hipotetske teze koje trenutno postoje u eteru - rekao je dodavši da je hipotetska teza i osnivanje saborskog istražnog povjerenstva o "aferi Janaf" jer, kaže, još nema nikakvog pisanog obrazloženja zahtjeva za njegovim osnivanjem.</p><p>Smatra da HDZ-ov saborski zastupnik Mate Čičak, koji je u Sabor ušao kao zamjena <strong>Draženu Barišiću</strong> pritvorenom u sklopu istrage "afere Janaf", sam mora javnosti objasniti sve vezano uz sumnjive prenamjene zemljišta, kao i uz poslovanje općine Rugvica, kojoj je načelnik, s tvrtkom Elektrocentar Petek, u aferi pritvorenog <strong>Kreše Peteka</strong>.</p><p>- On mora sve to sam pojasniti javnosti. Sve, do najsitnijih detalja - rekao je Plenković i na novinarsko pitanje potvrdio da će ga i on osobno o tome pitati.</p><h2 data-bind="html:Lead" itemprop="articleSection">Plenković: Izrazito dobar stupanj ugovorenosti projekta Slavonija, Baranja i Srijem</h2><p>Predsjednik Vlade Andrej Plenković poručio je u ponedjeljak iz Našica nakon sjednice Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem kako je dosad ugovoreno 16,5 od predviđenih 18,5 milijardi kuna, što po njemu, svjedoči da program ide dobrim smjerom.</p><p> - Ono što je posebno značajno je da će se nakon ove konferencije za novinare uručiti 66 ugovora vrijednosti gotovo 440 milijuna kuna, da je uručen dodatak 2 Razvojnom sporazumu koji definira brojne projekte za pet slavonskih županija, ukupne vrijednosti 10,7 milijardi kuna, a vezano uz izrazito dobar stupanj dosadašnje ugovorenosti projekta Slavonija, Baranja i Srijem - rekao je Plenković.</p><p> Istaknuo je da je do sada ugovoreno više od 16,5 milijardi od 18,5 milijardi kuna, predviđenih za taj projekt.</p><p>- Isplaćeno je više od šest milijardi kuna što je od našeg zadnjeg susreta u Vukovaru povećanje za više od pet milijardi ugovorenog i više od dvije milijardi kuna isplaćenog za brojne projekte - rekao je premijer Plenković.</p><p>Podsjetio je da je Vlada prije četiri godine krenula u taj projekt svjesna da je četiri od pet slavonskih županija na samom začelju po razvijenosti na rang listi svih hrvatskih županija.</p><p>Ministrica regionalnog razvoja i EU fondova <strong>Nataša Tramišak</strong> izrazila je zadovoljstvo što je na sjednici Savjeta u Našicama potpisan dodatak 2 Razvojnog sporazuma za Slavoniju, Baranju i Srijem vrijednosti 10,7 milijardi eura, a koji, kako je pojasnila, sadrži kapitalne projekte za svih pet slavonskih županija.</p><p>- Od velikih projekata mogu istaknuti rekonstrukciju pruge Okučani-Vinkovci, vrijednosti 3,5 milijarde kuna kao i pruge Osijek-Virovitica, vrijedne 1,1 miljardi kuna, obnovu Zračne luke Osijek, vrijedne oko 400 milijuna kuna - rekla je Tramišak.</p><p>U vezi s predstojećom izmjenom NUTS 2 regija rekla je kako će od 2021. Hrvatska umjesto postojeće dvije, imati četiri NUTS 2 regije.</p><p>- Učinit ćemo da na pravedniji način dođemo do većeg razvoja gospodarstva u onim regijama koje zaostaju u razvoju. Tu govorimo o Panonskoj Hrvatskoj gdje će gospodarstvenici prema novoj karti regionalnih potpora moći koristiti bespovratna sredstva od 50 do čak 70 posto, što čini značajnu razliku u odnosu na ono što su imali sada - rekla je i dodala kako se i za ostale dijelove Hrvatske podižu regionalne potpore.</p><p>Po njezinim riječima, pet ključnih strateških grana gospodarstva na području pet slavonskih županija su informacijsko-komunikacijske tehnologije, metalaruška i drvna industrija, poljoprivreda i prehrambena industrija te turizam.</p><p>- Svih tih pet ključnih strateških grana sigurno će biti poticani u sljedećem razdoblju kako bi se osigurala nova radna mjesta i razvoj tvrtki - poručila je.</p><p>Po riječima osječko-baranjskog župana <strong>Ivana Anušića</strong>, projekt Slavonija, Baranja i Srijem sada se nalazi u novoj, višoj razvojnoj fazi.</p><p>- Sada, od 2021. godine s novim sporazumom, s novim statističkim regijama i s novim sporazumom o razvoju projekta Slavonija, Baranja i Srijem siguran sam da ćemo još više i kvalitetniji povlačiti novac iz EU - rekao je Anušić.</p><p>Našički gradonačelnik<strong> Josip MiIetić</strong> je rekao kako su u tom gradu u provedbi projekati vrijednih više od pola milijarde kuna posebice istaknuvši projekt obnove kulturne baštine grada Našica, vrijednosti gotovo 100 milijuna kuna, koji je danas počeo u nazočnosti premijera Andreja Plenkovića.</p>