Tvrdio da se branio: Dobio je pet godina za ubojstvo u Splitu

Strašna tragedija koja je šokirala splitsku i hrvatsku javnost krajem 2016. godine, kada je u sukobu dvojice tek punoljetnih mladića jedan završio mrtav s nožem u srcu, u utorak je dobila pravosudni epilog. Pred Županijskim sudom u Splitu Karlo Gustav Krivec (20) nepravomoćno je osuđen zbog ubojstva tada 18-godišnjeg Gorana Vidića u večernjim satima na Zapadnoj obali. Krivec je dobio maksimalnu kaznu predviđenu zakonom, pet godina maloljetničkog zatvora!

Kako je cijeli postupak (trajao je godinu dana) bio zatvoren za javnost odlukom suca Vladimira Živaljića, mediji nisu mogli slušati obrazloženje presude. Krivec nije imao posebno otegotnih okolnosti, olakotne su mogle biti ranija neosuđivanost te uloga žrtve. Upravo je njegov odvjetnik Željko Gulišija tvrdio kako se radilo o nužnoj obrani. Tako se branio i mladić, kazao je kako je nož potegnuo u samoobrani.

Osuđen je u utorak i Krivecov prijatelj. Na pridržaj maloljetničkog zatvora, u osnovi uvjetnu zatvorsku kaznu s rokom kušnje od dvije godine, osuđen je Leonardo Šandrić (20). Njega se teretilo za pomaganje nakon počinjenja kaznenog djela. U nekoliko sati koje je prošlo od ubojstva do uhićenja Karla Gustava Kriveca, njegov vršnjak je oprao švicarski nožić duljine oštrice šest centimetara tragova krvi te ga odbacio u grmlje, pomogavši mu u bijegu. Ipak, oružje su istražitelji brzo pronašli.

Suđeni su kao maloljetnici, jer su u vrijeme zločina tek napunili 18 godina, optuženi je devet dana ranije postao punoljetan! Kazne bi bile puno više da im se sudilo kao punoljetnim osobama. Predsjednik sudskog vijeća Živaljić samo je napomenuo kako se “sudi po zakonu pa tako i po pitanju kazne, koje su različite od Norveške i slučaja Breivik do SAD-a gdje se ponekad djeci određuju doživotne kazne zatvora”... Na objavu presude obojica mladića su stigli sa slobode, no nisu obojica otišli kućama. Osuđenog za ubojstvo su pravosudni policajci odmah sproveli u istražni zatvor na Bilice jer je pritvor obavezan za svaku kaznu od pet godina zatvora i iznad toga.

Zločin se dogodio 19. studenoga 2016. godine na Zapadnoj obali koja je izgrađena u vrijeme mandata gradonačelnika Željka Keruma, ispred nedovršenog hotela Marjan, projekta poduzetnika Željka Keruma. Na tom prostoru se okupljaju mladi pa tako i kobne večeri, za kada je bio dogovoren nekakav sukob dviju strana. Prema priči Karla Gustava Kriveca, mladog glazbenika koji svira gitaru, bas gitaru i bubnjeve, osnivača benda The Peace in Aachen, na Zapadnu obalu ga je pozvao poznanik. Nije bio uključen u sukob, nož je “potegnuo” kada ga je Vidić napao, tvrdio je u svojoj obrani Krivec. Pogodio ga je u srce, jedan udarac pokazao se koban, mladić je preminuo na putu do bolnice.

Krivec je pak pronađen koji sat kasnije te je za vrijeme istrage proveo nekoliko mjeseci iza rešetaka. Odmah se doznalo kako je tragično preminuli mladić pola godine ranije osuđen pred Općinskim sudom u Splitu na uvjetnu zatvorsku kaznu zbog iznude sto tisuća kuna od vršnjaka.