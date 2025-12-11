Tvrtka 'kralja sapunica' Romana Majetića u stečaju, pronađen je i jedan nestali Mercedes

Trgovački sud u Zagrebu otvorio je stečaj nad Kreativnom produkcijom d.o.o, produkcijskom tvrtkom "kralja sapunica" Romana Majetića te je za 5. ožujka 2026. zakazao ročište na kojem bi se trebale ispitati eventualne tražbine vjerovnika. Sudsko rješenje uslijedilo je nakon što je privremena stečajna upraviteljica Kreativne produkcije izvijestila da je gotovo tri godine nakon pokretanja postupka za utvrđivanje uvjeta za otvaranje stečaja pronađen jedan od dva Mercedesa koji su činili glavnu imovinu tvrtke.

Privremena stečajna upraviteljica Ana Vičević Gračanin još je 2023. predložila zagrebačkom Trgovačkom sudu zaključenje stečaja i brisanje iz sudskog registra te tvrtke s gotovo 12.000 eura utvrđenog duga.

Tada je izvijestila i da su u procesu utvrđivanja imovine bila uvrštena i dva Mercedesa procijenjene vrijednosti od nešto više od 63.000 eura, no da se "do vozila ne može doći".

"To u dosadašnjem tijeku postupka nije uspjelo ni stečajnoj upraviteljici koja je na sve moguće načine pokušavala kontaktirati Romana Majetića i njegovog sina Frana Krstu Majetića niti sudu jer se nisu pojavili ni na jednom ročištu", isticalo se u tadašnjem izvješću.

No, u naknadnom izvješću stoji da je pronađen manje vrijedan Mercedes A 200 D EDITION iz 2017., dok o skupljem Mercedesu CLS 350D 4MATIC, iz 2018. nema riječi.

"Uslijed natpisa u medijima, privremena stečajna upraviteljica je, uz pomoć građana, došla do saznanja da se Mercedes A klase, vrlo vjerojatno nalazi u Zagrebu, na Šalati, u neposrednoj blizini Voćarske ulice. Vozilo je ostavljeno bez registarskih oznaka i vidi se da je bilo registrirano do ožujka 2022. Od MUP-a - prometne policije potvrđeno je da je to upravo vozilo stečajnog dužnika", navodi se u izvješću.

U slučaju unovčenja pronađeni automobil mogao bi pokriti troškove postupka

Dodaje se da se za pronađeni auto trebaju izraditi novi ključevi, pronaći vučna služba te platiti servis i registracija te da bi, u slučaju njegova unovčenja, to bilo eventualno dovoljno za sudske troškove i vođenje stečajnog postupka ukupne vrijednosti od oko 13.000 eura.

Prijedlog za pokretanje stečaja još je 2022. podnijela Financijska agencija (Fina) navodeći da je Majetićeva tvrtka imala u očevidniku za plaćanje evidentirane neizvršene osnove u neprekinutom razdoblju od 120 dana, u ukupnom iznosu od 90.315 kuna te da ima dva zaposlenika.

Kreativna produkcija osnovana je u rujnu 2008. s temeljnim kapitalom od 20.000 kuna, a osnivači su bili Coproduction ltd, tvrtka registrirana u off shore zoni u Belizeu i Roman Majetić koji se navodi kao direktor. No, u siječnju 2017., u sudskom registru je umjesto tvrtke iz Belizea kao osnivač, uz Romana Majetića, upisan i njegov sin Fran Krsto.

Za Kreativnu produkciju je još 2016. bio otvoren i zaključen skraćeni stečajni postupak, no nakon podmirenja dugova i podnesene Majetićeve žalbe, to je rješenje bilo obustavljeno i tvrtka je nastavila s poslovanjem.

Problemi Kreativne produkcije nastali 2016. uslijedili su godinu dana nakon brisanja iz sudskog registra druge Majetićeve producentske tvrtke Audio vizualne atrakcije (AVA) koja je iza sebe ostavila višemilijunske dugove.

Prema izvatku iz sudskog registra, AVA produkcija u stečaju je bila pod hipotekom banaka u iznosu od više desetaka milijuna kuna. Nakon pokretanja stečaja AVA produkcije, Majetić, poznat po serijama "Villa Marija" i "Ponos Ratkajevih" najavljivao je da će svoju djelatnost nastaviti preko tvrtke Kreativna produkcija.