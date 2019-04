U 10 godina izgradili su 10 km ceste. A ostatak? Ima vremena

Nakon 10 godina od početka radova, konačno je u utorak otvorena prva dionica ceste D12 koja bi od Vrbovca trebala ići sve do Terezina Polja na granici s Mađarskom. Prva dionica ide od čvora Vrbovca 2 do mjesta Farkaševac i dugačka je 10,6 kilometara pa je pravo pitanje zašto su tako kratku dionicu radili dugih 10 godina.

Stanovnici mjesta Grabrić pričaju kako je sve počelo još 2006. velikom pompom kada je tadašnji premijer Ivo Sanader najavio gradnju ove ceste.

'Kad je počelo, napravili su najveću feštu u selu'

- Ma da je bar krenula izgradnja prije 10 godina. Trajalo je to i duže. Pa tu su prvo napravili najveću feštu valjda u selu. Kao da je već sve izgrađeno. Bila je pozornica i neki koncert, dolazili su uzvanici. Bio je i premijer Sanader tada. I onda tek nekoliko godina poslije počeli su tu kopati i nešto raditi - priča nam Josip Tudić (56) čija se kuća nalazi odmah do brze ceste.

'Radnici su više sjedili u hladu nego radili'

Ističe kako su radovi počeli normalno i brzo su napredovali, ali je ubrzo sve utihnulo jer je sve manje kamiona dolazilo, a radnici više nisu toliko niti radili već, kaže, više sjedili u hladu.

- Znao sam ih pitati kada će to završiti ako tako rade. Samo su mi rekli da rade onako kako su i plaćeni. Drugi mi je jedan rekao da ne dobivaju plaće i da nema smisla niti da rade. Ne znam što se točno dogodilo, ali ubrzo su svi radovi stali - kaže Josip.

Iz Hrvatskih autocesta potvrdili su kako su radovi počeli 2009. godine, ali je na brzinu izvođenja radova utjecalo to što su ceste D12 i D10 prenamijenjene u brze ceste, a ranije su planirali od njih napraviti autoceste.

- To je utjecalo na dinamiku radova. Isto tako je radove dodatno usporila i nelikvidnost te stečaj izvođača radova. Godine 2012. su ceste prenamijenjene u ceste te smo ih predali na upravljanje i održavanje Hrvatskim cestama - priopćili su iz Hrvatskih autocesta.

Osim što su 10 kilometara dugu dionicu ceste radili 10 godina, taj dio od Vrbovca do Farkaševca nije bio nimalo jeftin. Vrijednost čitave investicije je oko 346 milijuna kuna bez PDV-a.

'Trebali su je i morali brže napraviti'

U to je uračunata izgradnja i nadvožnjaka u okolnim selima za koja Josip iz Grabrića kaže da su bili najgori za izgradnju.

- Meni je drago da je tu autocesta i da će se moći brzo doći u Bjelovar kad se završi. Ništa mi ne smeta, ni buka, ni auti, ni radovi. Jedino mi je smetalo kad su radili nadvožnjak odmah do moje kuće. Radim noćne, a oni nabijaju te stupove. To mi je jedino smetalo. Inače nemam ništa protiv autoceste, osim toga da su je trebali i morali brže napraviti - dodaje Josip.

Kad kreće izgradnja nastavka?

Kako nam kažu iz Hrvatskih cesta, trenutno se planira izgradnja nastavka, od Farkaševca do Bjelovara i to za prvih pet kilometara trase. Planiraju izgraditi cestu s jednim kolnikom, a vrijednost radova je procijenjena na 120 milijuna kuna. Ukupna dionica od Farkaševca do Bjelovara trebala bi biti duga oko 17 kilometara. Što se tiče roka završetka kompletne ceste od Vrbovca do Terezinog polja, iz Hrvatskih cesta nam nisu znali reći. Istaknuli su tek kako je ugovor za projektiranje pravca od Bjelovara do Terezinog polja dugog 60 kilometara sklopljen u veljači ove godine. Rok za izradu projekta je 20 mjeseci što znači da radovi sigurno neće početi prije siječnja 2020. godine.

