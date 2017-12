'U 2018. godini bit će snježni Uskrs, ali i izrazito vruće ljeto'

Od blagdana Svete Lucije pa do Badnjaka prođe dvanaest dana. U tom periodu gleda se vrijeme svakog dana i onda tih 12 dana predstavlja idućih 12 mjeseci. Sveta Lucija je siječanj, dan nakon veljača i tako se nastavlja...

POGLEDAJTE VIDEO:

[video: 1198223 / ]

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

- Tako već u prosincu možemo znati kakvo nas vrijeme očekuje cijelu sljedeću godinu, objasnio nam je Ilija Krupljan, jedini čovjek koji u Hrvatskoj izrađuje ovaj takozvani Lucijin kalendar ili brojanice. Popularna pučka meteorologija stara je stotinama godina, a najvjerojatnije je nastala u srednjem vijeku te se prenosila iz generacije u generaciju usmenim putem. Ljudi su u doba kad nije bilo drugih mogućnosti za dugoročno predviđanje vremena bez velikog truda zapisivali vrijeme i naprosto predviđali. Neki koji su pokušavali verificirati takvoj prognoziranje vremena ostali su razočarani, a drugi su pamtili samo one sretne ishode.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Te prognoze su bile sažete i krajnje pojednostavljene.

lija je svoje brojanice usavršavao dugi niz godina i iako se nekima čini kao igra, za njega je to ozbiljan posao u kojem pronalazi veliku radost.

Rado se u razgovoru s nama prisjeća početaka kada još nije ništa znao o brojanicama, ali su ga zato odmah zaintrigirale.

- U mojem selu, Velikoj Bršljanici nedaleko od Kutine, živjela je jedna baka Peruška. Ona je mojim roditeljima često pripovijedala o svojoj prognozi. Gledala bi u mjesec i zvijezde i tako predviđala kada će početi koje godišnje doba. Dakle, radila je kvartalnu vremensku prognozu. Kad sam se kao mladić vratio iz vojske, zažmirio sam i vrtio te njene priče u glavi – prisjeća se.

Počeo je kao i baka Peruška iz sela, ali je nakon četiri godine prešao na periodizaciju po mjesecima. Onda je shvatio kako se to može proširiti i na tjedne, pa čak i dane.

- Kako je to moguće tako precizno prognozirati? E pa dvanaest godina sam tražio odgovarajuću matematičku formulu. Našao sam ju prije sedam godina i s njom mogu napraviti poprilično dobru prognozu – govori Ilija, koji je ponosan što ju je otkrio sam.

Bez formule, kaže, nije ni približno dobar. Naravno, nije ju nam otkrio. Nju je zapisao na hrpi papira koja čuva u svom bijelom fasciklu.

Foto: 24sata.hr

Ovo laičko bavljenje vremenskom prognozom zahtijeva budnost promatrača od 0 do 24. Zora je najkompliciranija jer, kaže Ilija, nekad ju prespava pa mora uključiti televizijsku prognozu kako bi mogao nadopisati svoje zabilješke. No svjestan je kako je vrijeme u Kutini potpuno drugačije od onog u Zagrebu, iako je njegov kalendar primjenjiv na područje od 150 kilometara okolo Kutine. Pa čak i do Slavonskog Broda. Kako bi što bolje prognozirao, zove prijatelje iz drugih gradova i pita ih kakvo je vrijeme kod njih. I oni mene zovu i kažu: „Ilija, kako to da tvoj kalendar kaže da će biti kiše, a kod mene je sunčano?“. Ja im odgovaram da je kod mene kiša. Ja ne pogađam jer bi već odavno osvojio lutriju, već prognoziram. U tome je razlika – rekao je šaljivo.

- Ne mogu raditi prognozu za svako dvorište. Za to bih se morao popeti do dragog Boga – dobacio je.

S nijednom godinom nije prezadovoljan jer uvijek može bolje. Točnost prognoze je, kaže, od 65 do 70 posto s čime je on poprilično zadovoljan.

Svake godine zove poznatog meteorologa Zorana Vakulu koji dobrovoljno ocjenjuje njegove kalendare.

‘Popularna pučka meteorologija stara je stotinama godina, potječe iz srednjeg vijeka, a preživjela je zbog usmene predaje’

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

- On mi daje hrabrosti da nastavim s ovim poslom. Jednom je u mojim izračunima pokazalo da će u rujnu biti plus 40 Celzijevih stupnjeva i on se potpuno šokirao, ali te godine se to zaista potvrdilo. Onda me nazvao i rekao ‘Ilija, sori’ – nasmijao se.

Svake godine u Muzeju Moslavina njegov kalendar se izlaže, a prvi put da ga je odmah nakon završetka ustupio nekom drugom. S time se ne voli hvaliti jer sve što radi oko prognoze, radi od srca. Kalendar uz stupnjeve i pojašnjenja vremena ima i oblake koje Ilija vrijedno ručno crta.

Matematičku formulu za izradu vremenske prognoze tražio sam 12 godina

Računalo koje ni ne posjeduje ne bi pogodilo točan izgled i onda bi sve „palo u vodu“.

Njegov kalendar za 2018. Ukazuje na globalno zatopljenje, a temperatura se iz godine u godinu bilježenja povisuje za Celzijev stupanj.

- Ovakve prognoze ću raditi sve dok sam živ i zdrav i dokle god mogu ustati iz kreveta, izaći na zrak - ponosno nam je rekao za kraj marljivi Ilija.