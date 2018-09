U aferi 'Bundekfest' obrana je zatražila izbacivanje dokaza

Nismo krivi, kazali su Ratimir Jureković, Josip Nalis, Josip Katić, Zdenko Antunović i Tedi Lušetić kojima je na zagrebačkom Županijskom sudu počelo suđenje za aferu Bundekfest.

Prema optužnici, USKOK ih tereti da su od listopada 2013. do siječnja 2014. omogućili da neke tvrtke mimo javnog natječaja dobiju organizaciju manifestacija kao što je Bundekfest. Antunović se tereti i da je od Darka T. tražio 50.000 kuna kako bi njegovo trgovačko društvo dobilo poslove organizacije Zagrebačkog karnevala 2011., a USKOK u optužnici tvrdi da je Darka T. na Antunovića uputio Milan Bandić.

Zamjenik ravnateljice USKOK-a Saša Manojlović u uvodnom govoru rekao je da će tijekom postupka dokazati navode optužnice. Obrane su pak uzvratile kako će dokazati da njihovi branjenici nisu krivi. Branitelj Josipa Katića i Zdenka Antunovića zatražili su da sud prije početka rasprave i izvođenja dokaznih prijedloga riješi status tužitelja Manojlovića. Branitelji smatraju da je Manojlović neovlašteni tužitelj, odnosno da nema formalne uvjete za zastupanje USKOK-ove optužnice. S obzirom na to da smatraju kako je on neovlašteni tužitelj obrane tvrde i da su svi dokazi koje je on tijekom istrage prikupio te na kojima se bazira optužnica nezakoniti, pa stoga traže i da se ti dokazi izdvoje iz spisa. Sud će odluku o njihovim zahtjevima objaviti 29. listopada.