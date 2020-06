U akciji protiv dilera pao gazda narodnjačkog kluba: Policija je u racijama često nalazila drogu

Poznati osječki ugostitelj je krajem prošle godine bio uhićen na graničnom prijelazu sa Srbijom jer je pokušao u Hrvatsku prevesti kokain. Iz pritvora su ga pustili da se brani sa slobode.

<p>Rano ujutro u utorak na nekoliko adresa u Osijeku pojavila se specijalna policija i u brzoj akciji uhitila devetero ljudi. Riječ je o velikoj akciji PNUSKOK-a razbijanja lanca preprodavača droge u Osijeku i Slavoniji. Uhićene dovode u vezu s počinjenjem više kaznenih djela vezanih uz krijumčarenje droge. Kako akcija još nije okončana, Ravnateljstvo policije daje malo informacija.</p><p>Neslužbeno se doznaje da je jedan od najstarijih u lancu, ali i prvoosumnjičeni, ujedno organizator skupine, poznati osječki ugostitelj D. K. (50). On ima noćni klub s narodnjačkom glazbom. Klub je često bio na meti javnosti jer je u njega dovodio srpske pjevače folk glazbe, a ovog vikenda u klubu mu je trebao pjevati Siniša Vuco. Kad su ga prije nekoliko godina novinari pitali kako je moguće da u klub dovodi Dejana Matića na dan pada Vukovara, vlasnik je rekao kako je to odavno dogovoren koncert te da ne treba zaboraviti da je i on tri godine nosio vojnu uniformu i da uredno plaća državi porez. Matićev koncert potom su odgodili.</p><p>Osim zbog vrste glazbe i nereda koji su nerijetko izbijali oko kluba sve se više govorilo kako se u klubu bez problema može kupiti droga, od lakših do skupljih, a svaki put kad bi u klub došla policijska racija, na podu lokala bilo bi više odbačene droge nego <br/> kod nekog ozbiljnog dilera. No unatoč tome klub je egzistirao, a vlasnik je uspješno izbjegavao prijave.</p><p>Krajem prošle godine bio je uhićen na graničnom prijelazu sa Srbijom jer je pokušao u Hrvatsku prevesti kokain. Iz pritvora su ga pustili da se brani sa slobode. Nedugo potom klub je doveden u indirektnu vezu s teškom prometnom nesrećom u siječnju u kojoj je poginulo troje mladih iz Osijeka, dok je četvrta osoba jedva ostala živa.</p><p>Nekima od njih u krvi su nađeni alkohol i opijati, a u automobil su sjeli nakon noćnog provoda u spornom klubu. Tad je zbog velikog pritiska javnosti klub zatvoren na određeno vrijeme. Iako se tad činilo drukčije, policija je izgleda ipak stavila ovaj klub u fokus svoje istrage, a što je rezultiralo navedenim uhićenjima. Osim prvoosumnjičenog, ostali uhićenici svi su uglavnom u dvadesetim godinama. </p>