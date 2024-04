U antimigrantskoj stranci DP-u hranu i piće poslužuju Nepalci: 'To je normalan tijek zamjene'

U izbornom stožeru Domovinskog pokreta u hotelu International, među zaposlenim konobarima koji poslužuju goste i kandidate stranke su i strani radnici. Poznat je stav DP-a prema uvozu stranih radnika u hrvatsku. Još su u kampanji govorili kako strani radnici moraju znati naš jezik i zalagali su se da se uvedu posebne kvote prilikom uvoza strane radne snage.

Za komentar smo pitali Davora Dretara.

- Zahvalio bih se glasačima koji su izašli na izbore u najvećem broju do sada. Ja sam nositelj liste III izborne jedinice, izlazne ankete mi do sada nisu pokazale mandat, ali čekamo daljnje rezultate. DP je na 13 mandata, kako smo i govorili, treća najjača stranka. Što se tiče Nepalaca i stranih radnika koji nas evo i u ovom hotelu poslužuju, Hrvatska je puno novca poreznih obveznika uložila u visoko obrazovanje svoje mladeži, da bi ih onda pustila da odu u druge zemlje koje su tako besplatno dobile visoko školovani kadar. A Hrvatska uvozi nisko kvalificiranu radnu snagu za niže rangirane poslove, neka nitko ne zamjeri terminologiju. To je normalan tijek zamjene radnog stanovništva svugdje u Europi pa je sada došlo i kod nas. Ali DP smatra da hrvatski čovjek treba raditi u svojoj zemlji, u hrvatskoj firmi. Mi nemamo problem s ljudima koji su došli ovdje legalno raditi, mi im želimo dobrodošlicu; imamo problem s ilegalnim useljavanjem - kazao je Davor.

Podsjetimo, DP je u kampanji tražio i da strani radnici moraju znati hrvatski jezik i zalagali su se i za posebne kvote pri uvozu strane radne snage.