<p>U Areni Zagreb gdje je smješteno 30 pacijenata oboljelih od korona virusa, zabilježen je prvi smrtni slučaj. Riječ je o osobi koja je preminula u ponedjeljak, a dan kasnije zbog naglog pogoršanja kliničke slike, još jedna je osoba hitno intubirana i vraćena u KB Dubravu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: </strong></p><p>- Riječ je o osobi koja je bila u terminalnoj fazi svoje osnovne tumorske bolesti. Iz KBC-a Sestre milosrdnice prebačen je u Arenu zato što se rutinskim testom, koji se radi pacijentima koji ulaze u bolnicu, radi bris. On nije imao simptome covida, ali s obzirom na to da je bio pozitivan, umjesto na palijativu smješten je kod nas - rekao je koordinator za Arenu, <strong>prof. Davor Vagić</strong> iz KBC-a Sestre milosrdnice.</p><p>Dodao je kako drugi pacijent koji je intubiran ima druge bolesti, no prebačen je iz KB Dubrava jer mu se stanje popravilo. </p><p>- Ovo je nepredvidiva bolest i toga smo svjesni. Upravo zato u Areni imamo reanimacijski centar i sve što je potrebno za intubaciju i siguran prijevoz u bolnicu, što je u ovom slučaju i bilo - govori prof. Vagić i dodaje da ovakve situacije nisu neočekivane i to je nešto na što, nažalost, uvijek mogu računati da će se dogoditi.</p><p>I ministar <strong>VIli Beroš</strong> osvrnuo se na prvi smrtni slučaj. </p><p>- Ne vjerujem da bi Infektivna ili KB Dubrava u Arenu poslale teško bolesnog pacijenta. Moguće je da se pacijentu stanje pogoršalo tijekom boravka u Areni - rekao je Beroš.</p>