'U autu smo, njemu je pozlilo! A gdje smo? E, to ne znam...' Ljubavnici iz Podravine odvezli su se automobilom na intimno druženje u prirodu. No muškarcu je pozlilo. Žena je nazvala Hitnu, ali nije znala objasniti gdje se nalaze. Muškarac je do dolaska Hitne preminuo