VRIJEĐALI NA NACIONALNOJ OSNOVI

U Banjoj Luci fizički napali hrvatskog diplomata!

Piše HINA,
Banja Luka: Pogled iz zraka na izgradnju rusko-srpskog hrama i kulturnog centra | Foto: Dejan Rakita / Pixsell

Hrvatskog diplomata sinoć su fizički napali uz uvrede na nacionalnoj osnovi u središtu Banje Luke, na što je u ponedjeljak reagiralo Veleposlanstvo RH u Sarajevu koje je uputilo prosvjednu notu vlastima BiH, a incident je osudio i dopredsjednik Republike Srpske Davor Pranjić. 

Incident su za Hinu potvrdili u veleposlanstvu Republike Hrvatske, navodeći kako je konzula prvog razreda u Generalnom konzulatu Republike Hrvatske napala veća skupina nepoznatih osoba koje su ga i vrijeđale na nacionalnoj osnovi. 

'PRODUCIRA INCIDENTE' Peternel traži da Stanivukovića proglase 'personom non grata'
Peternel traži da Stanivukovića proglase 'personom non grata'

Iz veleposlanstva su istaknuli kako očekuju žurnu i temeljitu istragu, identifikaciju počinitelja te njihovo primjereno kažnjavanje, uz jasnu osudu kaznenog djela počinjenog iz mržnje nad hrvatskim diplomatskim službenikom. 

Reagirao je i dopredsjednik Republike Srpske Davor Pranjić. On je u posebno izdanom priopćenju osudio ovo nasilje, osobito zbog toga što se dogodilo nad diplomatskim predstavnikom. Upozorio je da takvi incidenti ozbiljno narušavaju sigurnost i stvaraju osjećaj nesigurnosti među građanima, posebice među pripadnicima hrvatskog naroda kao jednog od konstitutivnih naroda. 

Po njegovim riječima, o napadu je obaviještena policija u Republici Srpskoj, Dodao je kako očekuje od nadležnih institucija da u najkraćem roku rasvijetle okolnosti napada i pronađu počinitelje kako bi se poslala jasna poruka da nasilje ove vrste neće biti tolerirano. 

Iran: Bombardirali su nam nuklearno postrojenje!
SUKOB NA BLISKOM ISTOKU

Iran: Bombardirali su nam nuklearno postrojenje!

Tisuće ljudi ubijeno je diljem Bliskog istoka u iranskom ratu, koji je započeo napadom SAD-a i Izraela na Iran 28. veljače, što je izazvalo iranske napade na Izrael, američke baze i zaljevske države
STIŽE POGORŠANJE Jaka bura, DHMZ upalio i crveni alarm! 'Čuvajte se letećih krhotina'
NOVI VAL

STIŽE POGORŠANJE Jaka bura, DHMZ upalio i crveni alarm! 'Čuvajte se letećih krhotina'

Olujni udari, kiša i snijeg zahvatit će Hrvatsku, najteže na Kvarneru i pod Velebitom gdje prijeti opasno vrijeme
FOTO Ovo su Hrvati koje traži Interpol. Na crvenoj tjeralici su!
TRAŽENE OSOBE

FOTO Ovo su Hrvati koje traži Interpol. Na crvenoj tjeralici su!

Na Interpolovim stranicama trenutačno je na snazi crvena tjeralica za 15 osoba koje imaju hrvatsko državljanstvo. To je službeni zahtjev koji INTERPOL šalje agencijama za provođenje zakona širom svijeta, njime se traži da se osoba locira i privremeno uhiti u svrhu izručenja, predaje ili druge pravne radnje. Važno je naglasiti da crvena tjeralica nije međunarodna tjeralica niti međunarodni uhidbeni nalog. Ona predstavlja samo obavijest i zahtjev za međunarodnu policijsku suradnju. Odluku o eventualnom uhićenju donosi isključivo država u kojoj se osoba nalazi, primjenjujući svoje vlastite zakone. Ukoliko imate informacije o ovim osobama možete kontaktirati vašu lokalnu policiju ili glavno tajništvo INTERPOL-a...

