Peternel traži da Stanivukovića proglase 'personom non grata'

Saborski zastupnik Igor Peternel najavio je u četvrtak kako će Klub stranke DOMiNO i Hrvatskih suverenista zatražiti od Vlade da banjalučkog gradonačelnik Draška Stanivukovića proglasi personom non grata u Hrvatskoj. ''U najkraćem mogućem roku, kao saborski Klub iskoristit ćemo poslovničke mogućnosti da zatražimo zaključkom od Vlade da se Stanivukovića proglasi personom non grata u Hrvatskoj, a time i u ostalim zemljama šengenskog prostora“, rekao je Peternel na konferenciji za novinare. Rekao je i kako je zatražio da se detaljno ispita što gradonačelnik Banja Luke radi u Hrvatskoj, zašto ovdje dolazi, te da je „simptomatično da producira incidente iz dana u dan“.

„Ne radi se o običnom čovjeku, radi se o gradonačelniku jednog velikog grada i bitno je da se utvrdi o čemu se točno radi i za koga agitira'', rekao je zastupnik stranke DOMiNO, priopćeno je iz te stranke.

Stanivukoviću je policija izdala dva prekršajna naloga u ukupnom iznosu od 390 eura, nakon što je u ponedjeljak navečer odbio dopustiti pretragu osobne prtljage na graničnom prijelazu kod Stare Gradiške. Nakon povratka je prozvao hrvatsku policiju da ga je izložila dodatnim provjerama ''samo zato što je Srbin i pravoslavac''.