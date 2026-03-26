'PRODUCIRA INCIDENTE'

Peternel traži da Stanivukovića proglase 'personom non grata'

Piše HINA,
Zagreb: Igor Peternel o političkim aktualnostima | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Zastupnik tvrdi da banjalučki gradonačelnik izaziva incidente u Hrvatskoj, najavio i zahtjev Vladi

Saborski zastupnik Igor Peternel najavio je u četvrtak kako će Klub stranke DOMiNO i Hrvatskih suverenista zatražiti od Vlade da banjalučkog gradonačelnik Draška Stanivukovića proglasi personom non grata u Hrvatskoj.  ''U najkraćem mogućem roku, kao saborski Klub iskoristit ćemo poslovničke mogućnosti da zatražimo zaključkom od Vlade da se Stanivukovića proglasi personom non grata u Hrvatskoj, a time i u ostalim zemljama šengenskog prostora“, rekao je Peternel na konferenciji za novinare.  Rekao je i kako je zatražio da se detaljno ispita što gradonačelnik Banja Luke radi u Hrvatskoj, zašto ovdje dolazi, te da je „simptomatično da producira incidente iz dana u dan“.

PRIVELI DRAŠKA Po Hrvatskoj cvilio za Krajinom, a sad ne prestaje kmečati: 'Ja sam im kriv što sam Srbin...'
Po Hrvatskoj cvilio za Krajinom, a sad ne prestaje kmečati: 'Ja sam im kriv što sam Srbin...'

 „Ne radi se o običnom čovjeku, radi se o gradonačelniku jednog velikog grada i bitno je da se utvrdi o čemu se točno radi i za koga agitira'', rekao je zastupnik stranke DOMiNO, priopćeno je iz te stranke.

 Stanivukoviću je policija izdala dva prekršajna naloga u ukupnom iznosu od 390 eura, nakon što je u ponedjeljak navečer odbio dopustiti pretragu osobne prtljage na graničnom prijelazu kod Stare Gradiške. Nakon povratka je prozvao hrvatsku policiju da ga je izložila dodatnim provjerama ''samo zato što je Srbin i pravoslavac''.

Imamo detalje: Dva milijuna eura za gradnju vile, 500.000 za Dior torbice i skupu odjeću...
USKOK NA SKIJANJU

Imamo detalje: Dva milijuna eura za gradnju vile, 500.000 za Dior torbice i skupu odjeću...

Prema prvim neslužbenim informacijama, istražitelji vjeruju da je izvlačenje trajalo desetak godina, a riječ bi mogla biti o vrtoglavih 32 milijuna eura!
Više sudara na A1 i A3, snježni kaos na cestama: Za kamione nema pravca od i do mora!
IZ MINUTE U MINUTU

Više sudara na A1 i A3, snježni kaos na cestama: Za kamione nema pravca od i do mora!

Stigla je velika promjena vremena. ​Upozorenja su izdana za cijelu Hrvatsku u četvrtak, za više regija je na snazi najviši stupanj upozorenja, crveni meteoalarm, koji označava da je vrijeme izuzetno opasno!
Imamo fotografije! Šincekovi su kamioni dovozili otpad u Senj! Krivotvorili su potpis i papire?
EKSKLUZIVNO

Imamo fotografije! Šincekovi su kamioni dovozili otpad u Senj! Krivotvorili su potpis i papire?

Proširenjem istrage protiv bračnog para Šincek, otvorila se Pandorina kutija. Sad imamo potvrdu nalaza 24sata da su u Varaždinu zakopali boju i lak, da su u Senju viđali njihovog operativca, a tu je i tužba za klevetu

