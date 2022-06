U Beogradu mu daju ulicu, a u Puli dižu spomenik. U rodnom Imotskom ni spomen na Parlova

”Dobro došli u Ričice - selo olimpijskih pobjednika”, stoji na ulazu u ovo malo pitoreskno selo smješteno na sjeverozapadnom dijelu Imotske krajine. I ne bi to bilo toliko zanimljivo da ispod samog natpisa nisu slike dvaju svjetskih prvaka koji korijene vuku upravo iz Ričica, vaterpolista Josipa Pavića i legendarnog boksača Mate Parlova. To je ujedno za sada jedini spomen na Matu Parlova u Imotskoj krajini. Jer dok mu u Beogradu daju ime ulice, u Fažani i Puli podižu spomenik, u njegovu rodnom Imotskom, gdje je Mate Parlov proveo djetinjstvo, ni spomena još na ovog Imoćanina. U Imotskom sve ove godine nisu imali potrebu niti jednoj ulici dati ime po ovoj sportskoj legendi, a kamoli podignuti bistu ili spomenik. Doduše, još stoji lijepo kameno zdanje kuće na Bazani, u srcu grada, gdje je nekad živio Mate sa svojom obitelji. S pogledom na najljepši stadion, Gospin dolac, zatvorene škure i vrata podsjećaju one starije Imoćane na godine u kojima je i Mate kao “Bazaransko dijete” u igri otkrivao sve čari imotskih jezera, igre na imotskim skalinama i pohađanja nastave u Laurića školi. Kuća je odavno prodana i nije u vlasništvu obitelji Parlov.