U Beogradu teretni brod udario u čamac, utopio se bračni par

NAJNOVIJA VEST: Šlep na Dunavu kod Novog Beograda zakačio dva tela Kako nsuzivo.rs nezvanično saznaje na Dunavu u blizini zemunskog keja Šleper je zakačio tela dva utopljenika. Kako saznajemo iz beogradske hitne pomoći oni su poziv zaprimili u 17:05, a intervenisali su u blizini Hotela Jugoslavija #NewBelgrade #Belgrade #Beograd #NoviBeograd #BestOfBelgrade #ig_belgrade #bgulice #BestOfBelgrade #Serbia #Srbija #Europe #Balkan

