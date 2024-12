U BiH planiraju izgraditi biciklističku stazu između Sarajeva i Dubrovnika

Sarajevo i Dubrovnik bi u dogledno vrijeme trebali biti povezani biciklističkom stazom dugom 350 kilometara koja bi prolazila kroz najljepše prirodne predjele BiH i dijela juga Hrvatske otvarajući na taj način nove turističke potencijale u obje države, objavili su u ponedjeljak lokalni mediji u BiH.

Ovu su inicijativu pokrenuli udruga "HercegovinaBike" i turistička organizacija "Visit Konjic" a potporu su im najavili iz Delegacije EU u BiH kroz pristup fondovima koje nudi Europska unija.

"Kroz analizu turističkih kretanja shvatili smo da je ova dionica jedna od najtraženijih među ljubiteljima biciklizma i outdoor sportova. Bitno je naglasiti da prolazi kroz spektakularne planinske predjele i ruralne krajeve, omogućujući turistima autentično iskustvo prirode i lokalne kulture", kazao je Toni Zorić, predsjednik udruge "HerzegovinaBike" kako ga citira portal vijesti.ba.

Plan je osposobiti biciklističke staze koje bi od Sarajeva prolazile preko planine Bjelašnice do Boračkog jezera iznad Konjica a zatim preko planine Rujište do Mostara. Od najvećeg hercegovačkog grada ruta bi pratila postojeću "Ćirinu stazu" kojom je svojedobno prolazila uskotračna željeznica sve do Dubrovnika u dužini od 140km.

To je tek dio dugoročnog projekta čiji je cilj povezati sve biciklističke staze diljem BiH kako bi ta zemlja postala dijelom Eurovelo ruta.

Zorić kaže kako u narednim godinama posebice računaju na mogućnosti koje će nastati kada se izgradi autocesta između Sarajeva i Mostara jer bi onda postojeća magistralna cesta koja prolazi kanjonom Neretve postala još pristupačnija biciklistima.

Za sada je u prvoj fazi planirano mapiranje, snimanje video materijala i fotografija za promociju, prikupljanje informacija te upoznavanje lokalnog stanovništva s projektom, kao i postavljanje biciklističkih oznaka i tabli na ruti. Druga faza obuhvatit će izradu vizualizirane web stranice, organizaciju marketinških aktivnosti i promotivnih događaja te redovito izvještavanje o napretku projekta.

Osposobljavanje biciklističkih staza od Sarajeva prema Hercegovini planiraju provesti u okviru šireg projekta “EU za lokalne zajednice“ koji financira Unija a provodi Centar za promociju civilnog društva iz BiH (CPCD) sa partnerskom organizacijom HELP.