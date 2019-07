U BiH sukobi i zbog gostovanja Vlahe Orepića u Parlamentu

Mi nismo imali najavljenu nikakvu službenu posjetu i ja ću osobno zatražiti da se pokrene istraga o tome kako je civil Vlaho Orepić davao izjavu za medije sa pozicije koja je namijenjena federalnim zastupnicima i izaslanicima, te gostima koji su u službenoj posjeti Parlamentu. Ovdje se radi o čistoj zlouporabi i pokušaju da se prikaže kako je ova posjeta bila službena. Oni koji su kreirali ovu priču valjda znaju zašto su željeli takvu poruku poslati javnosti, rekao je za portal Ero.tel predsjedavajući Doma naroda Federacije BiH Tomislav Martinović.

Martinović je rekao kako će se najavljenom istragom utvrditi tko je odgovoran za ovaj propust, te kako se u budućnosti ovakve stvari sigurno neće ponavljati.

-Zamislite sada da ja uđem bez ikakve najave u Sabor Republike Hrvatske, zauzmem govornicu, izjavim što želim za medije i odem. Ja mislim kako mi to ne bi bilo dopušteno učiniti. Trebamo se zapitati kako je moguće da civili daju izjave sa govornica koje su namijenjene zastupnicima i izaslanicima, tko im i iz kojih razloga dopušta da to čine. Istragom ćemo doći do odgovora na ova pitanja – zaključio je u izjavi za Ero.tel predsjedavajući Doma naroda FBiH Tomislav Martinović.

Saborski zastupnik i bivši ministar Vlaho Orepić kritizirao je politiku Dragana Čovića kazavši između ostalog kako surađujući s Dodikom BiH udaljava od NATO perspektive, što nije u interesu Republike Hrvatske.