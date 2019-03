U Biogradu je uprava postavila ovakve table: 'Glupane glupi...'

Potpredsjednik Gradskog vijeća Ante Fuzul u priopćenju za medije otkriva da iza neuobičajenih upozorenja stoji upravo gradska uprava koja je ovaj tekst ocijenila učinkovitim rješenjem za komunalni problem. No on se s tim ne slaže, donosi 057info.hr

Naime, oni su na tablama koje su nedavno osvanule na više lokacija u Biogradu stavili: 'Hvala vam što mi dajete posla. Glupane glupi, zabranjeno je odlaganje komunalnog otpada'.

Foto: 057info.hr

Objavljujemo u cijelosti priopćenje Ante Fuzula:

Nedavno sam dobio informaciju od građana da su na određenim lokacijama postavljene čudne table. Upozorili su me da je tekst na pločama isti i da se radi o uvredljivom tekstu koji je usmjeren protiv onih koji odlažu otpad na mjesta koja nisu za tu namjenu predviđena, te je takvo ponašanje po odluci o komunalnom redu zabranjeno i, na kraju krajeva, kažnjivo. Kako se o navedenom problemu više puta se raspravljalo na gradskom vijeću, te smo prihvatili sugestiju da se na takva mjesta postave prijenosne lovačke kamere radi otkrivanja počinitelja, a sve kako bi se isti spriječili u toj nelegalnoj raboti.

S obzirom na to da se radi o uvredljivom tekstu („glupane glupi") putem prava na pristup informacijama zatražio sam da mi gradska uprava odgovori tko stoji iza ovih tabli putem prava na pristup informacijama i relativno brzo dobio odgovor. U odgovoru koji sam dobio stoji da su ih upravo gradske vlasti odobrile i postavile, odnosno da je jedinstveni upravni odjel odobrio postavljanje tih tabli. U odgovoru koji sam dobio od gradske uprave stoji da su odabrali ovaj tekst jer smatraju da će učinkovito prevenirati odlaganje otpada na tim mjestima.

Zanima me što o tome misli gradonačelnik koji je nedavno od jednog našeg medija tužbom zahtijevao novčanu naknadu za povredu dostojanstva u tekstu koji su objavili kao moje priopćenje, a porukama na ovim pločama, gradska uprava kojom upravo on rukovodi, je jednako tako povrijedila ljudsko dostojanstvo osobama koje su, bez ikakve sumnje napravile pogrešku, no svejedno imaju pravo na ljudsko dostojanstvo.

S obzirom na to da smo ipak turistički grad, smatramo se perjanicom turizma u Zadarskoj županiji, a i šire, smatram da su takve poruke, pa makar se radilo i o počiniteljima nelegalne radnje, u najmanju ruku neprimjerene.

Tema: Hrvatska