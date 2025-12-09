Obavijesti

OBARAJU REKORDE

U bolnici u Zaboku na svijet stigla tisućita beba ove godine

Piše HINA,
Foto: Facebook/OB Zabok

Osoblje rodilišta istaknulo je da je već sada obavljeno gotovo 30 posto više poroda u odnosu na 2023., kada je zabilježeno 878 poroda, kao i više od 15 posto u odnosu na 2024.

U rodilištu OB Zabok i bolnici hrvatskih veterana u utorak je zabilježen tisućiti porod ove godine, iz bolnice poručuju da očekuju rekordan broj poroda do kraja godine, a trend rasta od 2023. pripisuju sustavnim ulaganjima u zdravstvenu infrastrukturu. U rodilištu Službe za ginekologiju i porodništvo, J. G. iz Radoboja rodila je prvo dijete, dječaka Blaža, uz visoku stručnu skrb tima kojeg su činili liječnica Jadranka Šanjug te primalje Martina Haramina i Barbara Ščurić.

"Taj značajan trenutak predstavlja veliko postignuće za zabočko rodilište, ali i za cijeli zdravstveni sustav Krapinsko-zagorske županije", izvijestili su iz Ministarstva zdravstva.

Osoblje rodilišta istaknulo je da je već sada obavljeno gotovo 30 posto više poroda u odnosu na 2023., kada je zabilježeno 878 poroda, kao i više od 15 posto u odnosu na 2024., kada ih je bilo 919. Trend rasta upućuje na to da se do kraja godine očekuje rekordan broj poroda, koji bi mogao nadmašiti dosad najveću zabilježenu brojku – 1013 poroda iz 2010.

Prekrasna velika vijest iz našeg rodilišta - 1000 beba je rođena! 🥰 U Općoj bolnici Zabok i bolnici hrvatskih veterana...

Objavljuje Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veteranaUtorak, 9. prosinca 2025.

Kako su ocijenili, takvi rezultati potvrđuju visoku kvalitetu usluga, ali i snažno povjerenje koje rodilje iz cijele regije i šire poklanjaju ovoj ustanovi.

Iz Ministarstva zdravstva dodali su da ostvareni uspjesi rezultat sustavnih ulaganja u zdravstvenu infrastrukturu i kontinuiranog jačanja kapaciteta bolnica. Napomenuli su da su dosad izdvojili gotovo dva milijuna eura u opremanje Opće bolnice Zabok – od nabave najmodernijeg MR uređaja, CT-a i mamografa do respiratora i napredne endoskopske opreme.

Dodatnih dva i pol milijuna eura uloženo je u klimatske sustave bolnice, čime su osigurani optimalni uvjeti za pacijente i zdravstvene djelatnike te stvoreni preduvjeti za još višu kvalitetu skrbi, izvijestili su. Dodali su i da će nadalje nastojati da svaka žena, bez obzira na mjesto stanovanja, ima pristup najvišoj razini sigurnosti, podrške i kvaliteti zdravstvene skrbi.

