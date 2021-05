Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu podiglo je optužnicu protiv šestero ljudi, optuženih za nanošenje ili pokušaj nanošenja teške ozljede. Žrtve su bili Željko P. i njegov nećak Tomislav P., a s druge strane megdana našli su se Merima P., supruga Željka P. te Borna Đ., Ivan T. Đani U. i Danijela R.

Podsjetimo, pred prošli Božić u zagrebačkoj Martićevoj ulici nastala je prava makljaža u kojoj su se potukla četiri muškarca i dvije žene radi radi nesuglasica oko prodaje božićnih drvca. Nakon sukobu dviju skupina oko prodaje božićnih borova, dvoje je završilo u bolnici, a ostale je privela policija.

Kako donosi Večernji list, s optužnicom su isplivali i detalji, od toga da su u sukobu letjele šake, ali i limenke, metalni stalci, a i igri je bila čak i motorna pila...

Šaketanje je zaustavljeno dolaskom policije, Željko P. i Tomislav P. završili su u bolnici, a ostali prvo u policiji, a zatim neki od njih i u Remetincu. Sve je počelo 18. prosinca 2020. u 20.35 na raskrižju Martićeve i Heinzelove ulice u Zagrebu gdje su supružnici Željko P. i Merima P., čiji su odnosi duže vrijeme bili narušeni, svatko za sebe prodavali borove.

Prodaja je očito bolje išla Željku P,. što je, tvrdi tužiteljstvo, razljutilo Merimu P. te je ona s Bornom Đ., Danijem U.,Ivanom U. te Danijelom R. došla do Željka P.

- Zbog tebe smo izgubili 7000 kuna! - povikala mu je Danijela R., nakon čega ga je počela rukama udarati po glavi i tijelu, a pridružio se i Borna Đ., koji je Željka P. udarao i limenkama po glavi. Ovaj je pao na pod, gdje su nogama po glavi i tijelu nastavili tući Borna Đ., Ivan T. i Đani U.

Zrakom je poletio i metalni stalak bora koji je bacao Đani U. Napadnuti Željko P. završio je s razderotinama po licu i kapcima, s prijelom bočnog i vanjskog zida kosti očne šupljine, imao je slomljen nos, prijelom rebra... Njegov nećak je bio lakše ozlijeđen, no ostao je bez jednog zuba.

- Neposredno prije svega ovoga, Željko me pljusnuo i pljunuo. Onda je došla Danijela koja je skočila na njega i oni su tada pali na pod. Tomo je stalkom u glavu pogodio Ivana. Ne znam tko je koga udarao, ali ja u niti jednom trenutku nisam udarala svog supruga. A mali je upalio motorku i njome je zakačila Ivana po ruci - branila se Merima P.

Sličnu priču ispričali su i njezini suoptuženici, koji su tvrdili da je sve počelo nakon što ju je suprug pljusnuo, a spominjali su i neke ključeve koje im nije htio dati.

Druga strana ovog sukoba imala je drugačiju priču, a sudeći prema optužnici, istražitelji su više vjerovali Željku P. i Tomislavu P. Željko P. je kazao da je sve počelo kada se Danijela R. pojavila s trojicom muškaraca.

- Ona me je prva počela po glavi čupati i tući, a onda su joj se pridružili i ti mladići. Od njih poznajem Đanija U. Kasnije sam povezao da me nakon nje prvi počeo udarati Borna Đ. i to nekom limenkom koju je imao u ruci. Tukao me je i šakama po glavi. Od tih sam udaraca pao na tlo, a oni su me nastavili tući nogama. Sva trojica. Vidio sam da tuku i mog nećaka, a Đani U. je u ruci držao željezni stalak od borova, koji je bacio na mene. Kada je napad na mene počeo, bila je upaljena motorna pila - kazao je Željko P.