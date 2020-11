U centru Zagreba mlatili dečka, nisu stali ni kad je djevojka molila da stanu, jer je bolestan

Udarali su ga šakama i nogama sve dok nije pao na tlo, a onda su nastavili. Kada se ustao s poda, nastavili su ga tući, a potom su pobjegli i ostavili ga da leži na podu

<p>U nedjelju iza ponoći, trojica muškaraca u Vlaškoj ulici u Zagrebu brutalno su pretukla mladića.</p><p>U snimci koja je u posjedu 24sata, vidi se grupa mladića koja se verbalno nadvikuje. Ubrzo je došlo do naguravanja gdje su dvije djevojke pokušale zaustaviti i smiriti situaciju, govoreći jednom mladiću da ode.</p><p>Kako mladić nije otišao, jedan od ostalih iz grupe ga je nogom udario u glavu. Ubrzo nakon toga situacija je eskalirala.</p><p>Trojica muškaraca okupila su se oko njega te ga udarali prvo šakama, a zatim i nogama po cijelom tijelu. Iako je mladić pao na tlo, trojica muškaraca nisu odustajala.</p><p>Obje djevojke pokušale su ih razdvojiti, a jedna od njih je uporno vikala da ga puste jer je mladić bolestan, no oni nisu odustajali.<br/> Nakon što su se nakratko zaustavili, mladić se ustao s poda, na što se jedan od trojice zaletio u njega i svom snagom ga pogodio šakom u nos.</p><p>U tom trenutku su automobili koji su prolazili cestom počeli glasno trubiti. Brzo nakon toga čuo se zvuk razbijanja stakla, a jedan od trojice muškaraca vratio se i udario mladića svom snagom u glavu, na što je mladić pao na tlo, a ovaj ga je nastavio udarati po glavi.</p><p>Jedan od automobila se zaustavio na cesti i nastavio trubiti, na što su sva tri muškarca pobjegla, a mladić je ostao ležati na podu. </p><p>Jedna od dvije djevojke mu je potom pomogla da ustane, dok je druga otišla po njegove stvari koje su bile bačene na kolnik. </p><p>- Situacija je sve skupa trajala 20-ak minuta, a krenula je odmah iza ponoći nakon zatvaranja kafića. Jedan od mladića je gurnuo staklenu bocu i tada je nastala svađa. Sve skupa je bilo jako glasno i prije no što je počela tučnjava, tako da su mnogi ljudi izašli na prozore vidjeti što se događa. Drugih ljudi na cesti nije bilo, osim onih koji su izašli iz kafića, koji su sve promatrali sa strane - rekla nam je čitateljica.</p><p>Iz policije kažu da je kriminalističko istraživanje u tijeku te da je jedna osoba lakše ozlijeđena.</p>