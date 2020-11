U centru Zagreba trgovine koje su otvorile svoja vrata mogu se nabrojati na prste jedne ruke

<p>Hrvatska obilježava Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje. Novi kalendar državnih blagdana izglasan je u Saboru u ovo vrijeme prošle godine, pa je prvi puta 18. studenoga kao državni praznik za većinu građana neradni dan. Vukovar i Škabrnja, danas su s punim pravom Hrvatska u malom.</p><p>Unatoč epidemiološkim preporukama, u vukovarskoj Koloni sjećanja okupilo se na tisuće ljudi, a počast žrtvi Grada heroja odao je i državni vrh. Za razliku od Vukovara centar Zagreba gotovo je poluprazan. Tržnice su zatvorene, a na središnjem trgu i Ilica, kojoj je žila kucavica Grada, tek rijetki prolaznici, roditelji u šetnji s djecom, a dio građana raznih životnih dobi predah od tjednog ritma lovio je na terasama kafića ispijajući kavu ili čaj. Magla i hladnoća učinili su svoje.</p><p>Monotoniju povremeno razbija zvuk tramvaja, koji prometuju po nedjeljnom voznom redu i poneki ulični svirači. Većina specijaliziranih trgovina u Ilici zatvorila je svoja vrata, no bilo je i onih koji su radili, ali ih je moguće nabrojati na prste jedne ruke. Kupaca naoko gotovo da nema.</p><p>Prodavači, koji su po odluci vlasnika, morali otvoriti svoja vrata vrijeme dok ne uđe neki znatiželjnik kratili su uređivanjem izloga ili samog prodajnog prostora. Zanimalo nas je kako to da, za razliku od većine, oni rade.</p><p>- Imamo izričitu uputu da ne razgovaramo s medijima bez odobrenja uprave - kratko nam je kazao poslovođa optike u Ilici. U znak pijeteta prema žrtvama Vukovara i Škabrnje su izlogu su istaknuli zastavu.</p><p>Razgovorljivije nisu bile ni prodavačice u drugim trgovinama koja u svom asortimanu nudi odjevne komade. Na pitanja o prometu i isplativosti rada s obzirom na to da je konkurencija uglavnom zatvorena samo kratko kažu da nemaju komentara.</p><p>Za rad na neradni dan dio vlasnika očito se odlučio, jer se cijelo gospodarstvo pa tako i sama trgovina još bori s posljedicama lockdowna, u nadi da će održati se na životu dok ova zdravstvena kriza ne posustane.</p>