U četvrtak kreće spektakl WCR Croatia Rally: Evo koje će ceste biti zatvorene zbog utrke

Utrka Svjetskog prvenstva u reliju (WRC Croatia Rally) održat će se od 21. do 24. travnja, a policija će za vrijeme prvenstva povremeno prekidati promet na lokalnim cestama Zagrebačke, Karlovačke, Krapinsko-zagorske, Primorsko-goranske i Varaždinske županije te Grada Zagreba.

Na području grada Zagreba povremeni prekidi bit će od 15. do 25. travnja.

Prilazna cesta uz Istočnu ogradu Zagrebačkog Velesajma (od Ulice J.Antalla do Av. Dubrovnik)

zatvaranje prometnice: 15. 4. 2022. od 00:00 h do 25. 4. 2022. do 23:59 h

Startni prostor/prostor ispred NSK-a - Ulica Hrvatske bratske zajednice

zatvaranje prometnice: 21. 4. 2022. od 12:00 h do 21. 4. 2022. do 23:59 h

Ulica Hrvatske bratske zajednice, smjer jug, od Ul. grada Vukovara do Slavonske avenije

Zagreb parking

Južno i Istočno parkiralište kod Nacionalne i sveučilišne knjižnice

Parkiralište za prostor organizacije, službi, VIP i dr.

15. 4. 2022. do 25. 4. 2022. 00 - 24 h

Zagreb parking

Istočno parkiralište kod Zagrebačkog Velesajma (južni dio)

13. 4. 2022. do 27. 4. 2022. 00 - 24 h

Zagreb parking

Istočno parkiralište kod Zagrebačkog Velesajma (sjeverni dio)

15. 4. 2022. do 25. 4. 2022. 00 - 24 h

Povremeni prekidi bit će i u Zagrebačkoj županiji (Grad Samobor, Općina Klinča Sela) 21. travnja 2022.

Probni Brzinski ispit / Shakedown Okić

Vrijeme starta: 9:00 h do 15:00 h

Zatvaranje prometnice: 6:00 h do 16:30 h

Drežnik Podokićki - Pograđe Podokićko - Dolec Podokićki

U petak prekidi u Zagrebačkoj i Karlovačkoj županiji

U petak, 22. travnja. 2022. bit će povremeni prekidi u Zagrebačkoj i Karlovačkoj županiji.

Brzinski ispit 1 i 5 Mali Lipovec (Grad Samobor) - Grdanjci (Grad Samobor)

Vrijeme starta: 8:33 h i 15:05 h

Zatvaranje prometnice: 5:30 h do 18:00 h

Mali Lipovec - Grdanjci (LC310870, LC310840, LC310800)

Brzinski ispit 2 i 6 Stojdraga (Grad Samobor) - Gornja Vas (Grad Samobor),

Vrijeme starta: 9:26 h i 15:58 h

Zatvaranje prometnice: 6:25 h do 19:00 h

Stojdraga - Budinjak - Gornja Vas (D546)

Zona točenja goriva - Krašić javno parkiralište

Zatvaranje prometnica/parkirailšta: 7:25 h do 20:00 h

Brzinski ispit 3 i 7 Krašić (Zagrebačka županija) - Vrškovac (Karlovačka županija)

Vrijeme starta: 10:19 h i 16:51 h

Zatvaranje prometnica: 7:20 h do 20:00 h

Krašić - Vrškovac (ŽC3097, LC34009)

Brzinski ispit 4 i 8 Pećurkovo Brdo - Mrežnički Novaki

Vrijeme starta: 11:32 h i 18:04 h

Zatvaranje prometnica: 8:30 h do 21:00 h

Pećurkovo Brdo - Leskovac Barilovićki - Mrežnički Novaki (ŽC34079, ŽC34080, ŽC34070)

U subotu utrka u Zagrebačkoj, Karlovačkoj i Primorsko-goranskoj

U subotu, 23. travnja 2022. utrka će biti na području Zagrebačke, Karlovačke i Primorsko-goranske županije.

Brzinski ispit 9 i 13 Kostanjevac (Općina Žumberak / Zagrebačka županija) - Petruš Vrh (Grad Ozalj / Karlovačka županija)

Vrijeme starta: 7:43 h i 15:16 h

Zatvaranje prometnica: 4:40 h do 18:15 h

Kostanjevac(D546) - Sošice - Kordići Žumberački (ŽC3273) - Petruš Vrh (ŽC3096)

Brzinski ispit 10 i 14 Jaškovo (Grad Ozalj) - Mali Modruš Potok (Općina Netretić)

Vrijeme starta: 8:41 h i 16:14 h

Zatvaranje prometnica: 5:40 h do 19:15 h

Jaškovo (od križanja s D228) - Start kod restorana „Papalina“ - Piščetke - Mali Modruš Potok

(ŽC3144, LC34033)

Brzinski ispit 11 i 15 Platak (Primorsko goranska županija, Grad Bakar / Općina Čavle)

Vrijeme starta: 10:09 h i 17:42 h

Zatvaranje prometnica: 7:00 h do 20:45 h

Gornje Jelenje/skretanje s D3 - Lokalna cesta Risnjak - Platak/ŽC5030 - cilj/stop prije D3

Brzinski ispit 12 i 16 Vinski Vrh (Općina Netretić) - Duga Resa (Grad Duga Resa)

Vrijeme starta: 11:38 h i 19:08 h

Zatvaranje prometnica: 8:30 h do 22:15 h

Vinski Vrh - Novigrad na Dobri - Duga Resa (LC34037, ŽC3142, ŽC3179, ŽC3180)

U nedjelju utrka u Varaždinskoj i Krapinsko-zagorskoj županiji

Posljednjeg dana, u nedjelju 24. travnja 2022. utrka će biti na području Varaždinske i Krapinsko-zagorske županije.

Brzinski ispit 17 i 19 Trakošćan - Vrbno (Varaždinska županija, Općina Bednja)

Vrijeme starta: 7:18 h i 10:26 h

Zatvaranje prometnica: od 4:15 h do 13:30 h

Dvorac Trakošćan - G. Macelj / skretanje za lokalitet „Potkova“ - Vrbno (ŽC2258, ŽC2083)

Brzinski ispit 18 i 20 Zagorska Sela - Kumrovec (Krapinsko zagorska županija, Općina Zagorska Sela, Općina Kumrovec)

Vrijeme starta: 8:38 h i 13:18 h

Zatvaranje prometnica: 5:30 h do 16:30 h

Zagorska Sela - Kuzminec Miljanski - Pušća - Donji Škrnik - Lončarev put - Kladnik - Kumrovec

Zona točenja goriva (L2205) Hum Košnički Tabor Grad (Ž2151) na samom kraju šljunčano parkiralište ispred dvorca Veliki Tabor, prostor za opskrbu gorivom

Vrijeme zatvaranja prometnica/parkirališta: 5:30 h do 13:00 h

Prometnice će biti zatvorene za sva vozila osim vozila organizatora i sudionika relija.

