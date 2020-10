U Covid bolnici u Dubravi završava sve više mlađih ljudi s teškim simptomima bolesti

Dok je nedavno prosjek godina teško oboljelih od Covida-19 bio 77, sad je već pao na 60, upozoravaju liječnici u Dubravi, u kojoj je popunjeno dvjestotinjak kreveta, praznih ih je još samo 70, i brzo se pune

<p>Sve je više zaraženih koji zahtijevaju bolničko liječenje, i sve je više mlađih ljudi s težim kliničkim slikama. Stvari se pogoršavaju i moramo se dozvati pameti, apel je <strong>prof.dr.sc. Ivice Lukšića</strong>, koordinatora bolničkog liječenja oboljelih od Covida-19.</p><p><a href="https://www.24sata.hr/news/najgori-dan-u-hrvatskoj-imamo-cak-2242-zarazenih-koronom-723991" target="_blank"><strong>U subotu je najgori dan u Hrvatskoj od početka epidemije, 2242 nova slučaja</strong></a> u razdoblju od 24sata.</p><p>Prvi je put preko 2000 novih slučajeva.</p><p><a href="https://www.24sata.hr/news/raste-broj-novozarazenih-no-svedani-se-drze-modela-krda-723979" target="_blank"><strong>>>> Sve o koroni pratite u našem članku uživo >>></strong></a></p><p><strong>Pogledajte video: Opet rekordan broj novozaraženih</strong></p><h2>'Dolazi nam sve više ljudi u 50-ima i 60-ima'</h2><p>Prosjek godina onih koji imaju teške simptome pao je s donedavnih 77 na samo 60.</p><p>- Dolazi nam sve više ljudi u 50-ima i 60-tima, i imamo kontinuirani porast liječenih bolesnika. Osim toga, priličan je broj zdravstvenih djelatnika koji su izvan stroja, kaže dr. <strong>Lukšić</strong>.</p><p>Širit će bolničke kapacitete kako bude potrebno, jer im sad na dnevnoj bazi već dolazi 30-tak novih težih pacijenata na liječenje, i pritisak je jako velik. </p><p>Na pitanje zašto sve teže kliničke slike oboljelih, i je li to, moguće, rezultat sve većeg boravka u zatvorenom, pa onda i većih količina virusa koji kola, liječnik odgovara da je to moguće, ali u te pretpostavke on ne bi ulazio.</p><p>Apelira na građane da se počnu pridržavati epidemioloških mjera najviše što mogu. </p><p> </p>