U Dalmaciji jaki pljuskovi s grmljavinom, u gorju snijeg

Prema prognozi DHMZ-a u četvrtak će biti pretežno oblačno, povremeno s kišom, u Dalmaciji mjestimice i obilnim pljuskovima s grmljavinom. Uglavnom u višem gorju padat će susnježica i snijeg. U drugom dijelu dana sa zapada prestanak oborine, ponajprije na sjevernom Jadranu uz smanjenje naoblake. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana umjerena i jaka bura, podno Velebita na udare i olujna, drugdje jugo. Najviša dnevna temperatura između 4 i 9, na Jadranu od 9 do 14 °C.

U petak će biti umjereno do pretežno oblačno, uglavnom na jugu lokalno kiša, na istoku do jutra, a potkraj dana moguća je i na zapadu. U unutrašnjosti ujutro mjestimice magla. Vjetar slab, na istoku i umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu ponegdje umjerena bura, podno Velebita i jaka, na krajnjem jugu uglavnom jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka od -1 do 4, na Jadranu između 5 i 10 °C. Najviša dnevna većinom između 9 i 14 °C.

DHMZ je izdao za četvrtak narančasto upozorenje za Velebitski kanal zbog jakog vjetra. Za ostatak obale izdali su žuto. Za dubrovačku regiju izdali su žuto upozorenje zbog obilne kiše.

