Iznenadili smo se jer smo nakon mnogo godina izbliza vidjeli medvjede, ali nismo se uplašili jer nisu bili agresivni, započinje opis bliskog susreta s medvjedicom i tri mladunčeta Hana Briški (18) iz Crnog Luga, koja je ove divlje goranske životinje snimila u nedjelju oko 20 sati u Delnicama.

Vozeći se kući s dečkom uočila ih je u takozvanom Novom naselju, na rubu šume, nedaleko od centra Delnica.

- Vozili smo polako, kad smo ih ugledali ispred jedne obiteljske kuće kako prevrću po kanti za smeće. Zaustavili smo auto na udaljenosti od desetak metara. Mama medvjedica je bila golema, sigurno više od sto kilograma, te je više kružila i čuvala stražu mladuncima dok su oni zaigrani prevrtali smeće oko kanti. Nekoliko puta pogledala je u našem smjeru, ali nije nas doživljavala niti reagirala na našu prisutnost. Nakon 10-ak minuta svi četvero su se povukli u šumu, no nakon nekoliko minuta su se opet vratili do kanti, prije nego što su se ponovno odšetali prema gustišu. Drugi dan nam je prijatelj rekao da ih je, nedugo nakon nas, i on vidio. Bilo je to nešto predivno - kaže Hana, koja je posljednji bliski susret s medvjedom doživjela kao djevojčica.

- Ma to je naša stara 'gošća', viđamo je pet godina. Ove godine se prvi put s mladima pojavila u proljeće te je bila vidno iscrpljena i mršava od dojenja. Sad se već dobro ugojila - kaže bivši šumar, koji živi u ulici gdje su medvjedi snimljeni i dodaje:

- Ona obitava tu u obližnjem brlogu, u dolini iza novih zgrada u izgradnji. Osobno sam je vidio nebrojeno puta i nikad s njom nije bilo nikakvih neugodnih situacija. Kada primijeti čovjeka samo se s mladuncima povuče dublje u šumu. Često mi dođu i u vrt, ali nikad nisu kidali voće ni činili štetu. No najviše dođu nedjeljom navečer kada ljudi iznose smeće koje smetlari kupe u ponedjeljak ujutro. Nismo nikom prijavljivali te susrete jer smo navikli na taj suživot s njima, ljudi su upoznati da se tu kreću, a često viđamo i srne, lisice i kune. Nama to nije ništa neuobičajeno pa vidite da praktički živimo u njihovom obitavalištu, tj. šumi. Znate kako se kaže - nije medvjed na cesti nego je cesta u šumi - kaže mještanin Delnica.

Od komunalnog redara iz Delnica doznajemo kako su upoznati sa slučajem te kako inače o svemu obavještavaju radnu skupinu za zaštitu crnog medvjeda.

- Imali smo ovo ljeto nekoliko prijava, ali uglavnom se radilo o štetama koje ljudi prijavljuju na svojim pčelinjacima. Za navedenu medvjedicu znamo, no nisam upoznat da se radi o isto,j koja se na ovom području, kako vam kažu mještani, pojavljuje nekoliko godina. Kako god da bilo, lovci poduzimaju sve mjere kako bi je uskoro potjerali dublje u šumu jer ipak se radi o medvjedici s malduncima, koja se može osjetiti ugroženom i predstavljati potencijalnu opasnot te je svakako treba odviknuti od dolaska u naseljena područja. Tu o odstrijelu nema govora jer su u pitanju i mladunci - objašnjava delnički komunalni redar.

Dodaje i kako u Delnicama svako kućanstvo ima kante za smeće u koje uredno koristi te smatra da pojava medvjeda nije posljedica neodgvornog odlaganja otpada, no i kako u svakom žitu ima kukolja pa su tako, jednom prilikom imali slučaj gdje je jedan mještanin medom mazao ogradu oko svojih apartmana kako bi turisti mogli slikati medvjedicu koja se iz tog razloga navikla dolaziti u naselje.

- To je bila jedna tužna priča koja se u konačnici završila odstrijelom medvjedice koju se nikako nije moglo otjerati, tj. odviknuti od dolaska na tu ogradu. Takva neodgovorna ponašanja su stvarno neprimjerena jer je tu čovjek razlog bespotrebne smrti jedne lijepe goranske životinje - zaključuje komunalni redar naglašavajući da ljudi u Gorskom Kotaru stalno žive s divljim životinjama i većina se ipak uglavnom zna ponašati sukladno tome.