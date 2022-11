U dijelovima Hrvatske palo do 40 centimetara snijega! Stižu nove pahulje, pripremite sanjke

Tijekom noći i prijepodneva snijeg je padao u Gorskom kotaru i Lici, a zabijelili su se i Platak te najviši vrhovi Učke i Ćićarije.

Na Zavižanu je jutros u sedam sati izmjereno 40 centimetara snijega, u Begovom Razdolju 33 centimetra, u Delnicama 27, u Pargu 21 centimetar. U Crnom Lugu je do sedam sati izmjereno 13 centimetara snijega, a u Ogulinu i Gospiću četiri centimetra.

Obilan snijeg stvara i probleme u prometu! No, oborine su se poslijepodne smirile.

Za razliku od Gorskog Kotara i Like u Dalmaciji je vladala obilna kiša.

Protekli tjedan donio je dosta nestabilnog vremena koja je kulminirali obilnim kišama tijekom subote. Od početka mjeseca do sada u velikom dijelu Dalmacije palo je preko 200 litara kiše po kvadratnom metru.

Smirivanje vremena pa nove promjene

Danas se u većem dijelu unutrašnjosti niski oblaci i magla, lokalno uz rosulju, a poslijepodne sunčana razdoblja. Na Jadranu djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku, no još će u prvom dijelu dana na jugu biti oblačnije uz mjestimice malo kiše. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na istoku ponegdje i zapadni.

Na Jadranu ujutro slaba i umjerena bura, potom sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Krajem dana će okrenuti na jugo. Najviša dnevna temperatura zraka na kopnu uglavnom između 4 i 9, na Jadranu od 13 do 17 °C.

DHMZ je, unutar sustava MeteoAlarm, za utorak izdao narančasti stupanj upozorenja na opasne vremenske prilike i to zbog snažnog juga te obilnih oborina.

Sutra će u Hrvatskoj prevladavati oblačno, kišovito i vjetrovito. Mjestimice će na Jadranu i u predjelima uz Jadran biti i obilne kiše. Navečer u gorskim predjelima susnježica i snijeg.

Puhat će umjeren do jak istočni i jugoistočni vjetar, a na Jadranu vrlo jako i olujno jugo, na sjevernom dijelu lokalno i istočnjak. Minimalna temperatura zraka od 1 do 4, na Jadranu od 8 do 11, a maksimalna od 7 do 11, na Jadranu od 13 do 17 °C.

