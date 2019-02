U Dubravici od sada plaćanje karticama i putem aplikacije

Umjesto da brojite novac i čekate ostatak, računi se u svim poslovnicama od sada mogu platiti Mastercard, Maestro i Visa bankovnim karticama ili putem nove Dubravica mobilne aplikacije. Dubravica aplikacija, koju je moguće skinuti na Google Playu ili App Storeu, digitalna je verzija Dubravica prepaid i loyalty carda. Novac u Dubravica aplikaciju uplaćujete putem bankovne kartice ili u samoj poslovnici gotovinom, a plaćanjem njome ostvarujete prepaid popust do 11 posto i loyalty popust do 4,5 posto. Svi kupci koji koriste aplikaciju imaju i poseban popust od 15 posto na jednu kupovinu za svoj rođendan. Isti mogu ostvariti u razdoblju od 11 dana i to pet dana prije i pet dana poslije rođendana te naravno na sam rođendan.

Novostima u plaćanjima Dubravica potvrđuje lidersku poziciju kad je riječ o inovacijama na tržištu. Osim što svakodnevnu kupovinu više od 100 proizvoda Dubravice čini jednostavnijom, bržom i jeftinijom, kroz Dubravica mobilnu aplikaciju uvijek možete pregledati aktualnu ponudu u pekarnicama. Nađu li se u nepoznatom dijelu grada, kupci na integriranoj karti lako mogu pronaći najbližu Dubravicu.

Pekara Dubravica, danas jedan od najomiljenijih brandova u Zagrebu i okolici, osnovana je 1961. godine kao mali obiteljski obrt. U 58 godina izrasla je u jednog od vodećih hrvatskih proizvođača kruha i pekarskih proizvoda s ukupno 35 poslovnica u Zagrebu, Zaprešiću i Zaboku, s više od 100 proizvoda u asortimanu i ukupno 465 zaposlenika.

Jedan od razloga uspjeha i dugovječnosti lanca Dubravica je korištenje kvalitetnih, lokalnih namirnica. Većina sastojaka koji se koriste proizvodi su hrvatske poljoprivrede poput jaja iz Stubice, mlijeka i vrhnja iz Bedenice, kozica iz viškog akvatorija ili sira s otoka Paga. U pripremi tijesta koriste najkvalitetnija brašna, a osnova za kruh su kisela tijesta koja se lakše probavljaju i generalno su zdravija. Gotovo sva se tijesta obrađuju ručno, u proizvodnji kruha koriste čak 20 vrsta brašna, a sam proces proizvodnje tijesta za kruh traje i do dva dana kako bi se postigla najbolja razina kvalitete.

