Stožer Civilne zaštite Dubrovačko-neretvanske županije pozvao je na cijepljenje protiv koronavirusa hrvatske i strane državljane iduću srijedu i četvrtak u Dubrovniku, najavljeno je danas iz Županije.

Punktovi za cijepljenje organizirat će se u Studentskom domu u Dubrovniku u srijedu i četvrtak, 29. i 30. rujna, od 8 do 12 sati.

U srijedu, 29. rujna, će se cijepiti samo osobe koje trebaju primiti druge doze cjepiva, a koji su cijepljeni prvom dozom datuma 23. i 24. kolovoza te 2. i 9. rujna. Navedene osobe bit će pozvane putem nadležnih službi, kažu iz županijskog Stožera civilne zaštite .

U četvrtak, 30. rujna, bit će cijepljenje svih zainteresiranih osoba putem javnog poziva - i to na način da će se od 8 do 11 sati cijepiti hrvatski državljani, a od 11 do 12 sati cijepit će se strani državljani.

Taj dan će na raspolaganju biti cjepiva Comirnaty (Pfizer), Janssen (Johnson&Johnson) i Moderna (Moderna Biotech), objavljeno je na službenim internetskim stranicama Dubrovačko-neretvanske županije.