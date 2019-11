U dvije županije nema nastave: 'Štrajk ide dalje u ponedjeljak'

Nakon velikog prosvjeda na Markovom trgu, sindikati će i u četvrtak u 12 sati održati konferenciju za novinare i obavijestiti javnost o daljnjem štrajku. Danas nastave nema u školama u Istarskoj i Šibensko-kninskoj županiji, a u petak nastave neće biti u Vukovarsko-srijemskoj i Karlovačkoj županiji.

- Kad Vlada stavi ponudu, za koju će kazati da je konačna i definitivna, ili barem u tom trenutku definitivna, mi ćemo dati našim članovima, svima zaposlenima u sustavu odgoja i obrazovanja koji su sada u štrajku, to na ocjenu ili procjenu. Obavit ćemo to referendumom. Imamo sve tehničke mogućnosti da to odradimo najdulje za dva dana - rekao je Branimir Mihalinec iz Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama za Novu TV.

- Ako ponuda Vlade bude prihvatljiva velikoj većini, tada ćemo sklopiti sporazum. Ako ne bude, Vlada mora ponuditi nešto bolje - istaknuo je Mihalinec i potvrdio da će se štrajkati i u ponedjeljak. Time će započeti treći ciklus štrajka o kojem će izvijestiti na konferenciji za novinare.

Ministrica obrazovanja Blaženka Divjak je u srijedu školama poslala upute za nadoknadu nastave. Među četiri koraka za nadoknadu je i angažiranje radnih subota, skraćivanje praznika, ali i produžetak školske godine.

- U slučaju da bi se ova situacija produžila, a vjerujem da ipak neće, onda bi se u krajnjem slučaju išlo na produžetak školske godine, a to ide zahtjevom škole prema ministarstvu kako je zakonom propisano - istaknula je ministrica u srijedu.