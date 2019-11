'Opcija je i produljenje školske godine i skraćivanje praznika'

Ministrica obrazovanja Blaženka Divjak objasnila je danas kako bi se mogli nadoknaditi dani u štrajku tijekom kojih učenici u Hrvatskoj nisu pohađali nastavu. Jedna od opcija je i produžetak školske godine, javlja N1.

Ministrica je kazala da će u prijepodnevnim satima poslati upute na sve škole, a da su zakonom propisana četiri koraka kako nadoknaditi nastavu: angažiranje svih nenastavnih dana, angažiranje subota tamo gdje je moguće, skraćivanje praznika i, u krajnjem slučaju, produžetak školske godine.

Divjak ističe da bi većina škola mogla s prva dva uvjeta ispuniti maksimalno šest dana koja imaju za nadoknadu.

- U slučaju da bi se ova situacija produžila, a vjerujem da ipak neće, onda bi se u krajnjem slučaju išlo na produžetak školske godine, a to ide zahtjevom škole prema ministarstvu kako je zakonom propisano - rekla je. No, Divjak ističe da zasad nema opcije da se školska godina produži.

- To je tek zadnja opcija, zadnji korak ukoliko se uz prva tri ne bi uspjelo doći do toga da se dođe do 175 nastavnih dana - rekla je i dodala da će idućeg petka sve škole imati šest dana za nadoknadu.

- Nakon toga smo u problemu. Ja stvarno radim sve da do toga ipak ne dođe, jer ovo je neodrživo nakon sljedećeg tjedna - istaknula je.

U isto vrijeme, jučer je održan drugi krug pregovora sindikata s Vladom. Do dogovora oko plaća - koji se, čini se, nazire - štrajk se nastavlja prema ranijem planu, a za danas je u Zagrebu zakazan i veliki prosvjed.