U dvorištu ustrijelio susjedova psa: Platit će samo 200 kuna!?

Zbog toga što je puškom ustrijelio psa koji je šetao ulicom, muškarac je proglašen krivim na koprivničkom Prekršajnom sudu. Sud mu je odredio kaznu od 675 kuna, no s obzirom na to da je proveo neko vrijeme na triježnjenju u policijskim prostorijama, to mu se računa kao 600 kuna već podmirenih, a dužan je platiti dvije trećine kazne, tako da mu je preostalo dati 50 kuna za svoje djelo. Uz sudske troškove, ukupno će izdvojiti 200 kuna, javlja ePodravina.

Okrivljenik je priznao svoje prekršaje i izrazio žaljenje zbog svega što se dogodilo. Kako je izrekao u svojoj obrani, te je večeri u posjetu bila njegova kćerka i dovela je tri njegove unuke, s kojima je izišao igrati se na dvorište.

U tom je trenutku crni pas mješanac, kako kaže, ušao u dvorište i počeo napadati djecu. Taj mu je pas već bio dobro poznat jer mu je zaklao dvije mačke i četiri-pet zečeva te je često hodao uokolo bez nadzora. Zato je u afektu uzeo pušku i ustrijelio psa, iako ga je, prema njegovim riječima, samo htio preplašiti, a ne i upucati.

Okrivljenik je bio i pod utjecajem od 1,14 promila, a sutkinja je odlučila da ga se pogrešno tereti za to što je pod utjecajem alkohola, a ne za to što je nosio oružje pod utjecajem alkohola. Zato je taj dio optužnice odbačen. Isto tako, sud je odlučio da mu se oduzeto oružje vrati.